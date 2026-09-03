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ЦБ вряд ли снизит ключевую ставку с текущих 14% - Листов - 03.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ вряд ли снизит ключевую ставку с текущих 14% - Листов
ЦБ вряд ли снизит ключевую ставку с текущих 14% - Листов - 03.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ вряд ли снизит ключевую ставку с текущих 14% - Листов
Банк России на заседании совета директоров в сентябре вряд ли снизит ключевую ставку с текущих 14%, заявил глава Россельхозбанка (РСХБ) Борис Листов журналистам | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T03:17+0300
2026-09-03T03:17+0300
финансы
банки
владивосток
эльвира набиуллина
банк россии
россельхозбанк
рсхб
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Банк России на заседании совета директоров в сентябре вряд ли снизит ключевую ставку с текущих 14%, заявил глава Россельхозбанка (РСХБ) Борис Листов журналистам на полях Восточного экономического форума. Ближайшее заседание ЦБ состоится 11 сентября. Сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. Банк России на заседании в конце июля снизил ее на 0,25 процентного пункта. При этом регулятор предметно рассматривал снижение ставки на 0,25 п.п. и сохранение на уровне 14,25%, но были предложения ее и повысить, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Для нас любое снижение ключевой ставки — это импульс к развитию предприятий сельского хозяйства. Но исходя из последних инфляционных данных и риторики Банка России складывается ощущение, что на следующем заседании ставку оставят на текущем уровне без изменений", - отметил Листов. "Конечно, хотелось бы увидеть ставку 12%, наши эксперты считают, что при ставке 12% будет оживать инвестиционная активность со стороны предприятий агропромышленного комплекса", - уточнил глава РСХБ. Это также уменьшит нагрузку на федеральный бюджет в области поддержки уже реализуемых инвестиционных проектов, пояснил банкир. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
192
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финансы, банки, владивосток, эльвира набиуллина, банк россии, россельхозбанк, рсхб
Финансы, Банки, Владивосток, Эльвира Набиуллина, Банк России, Россельхозбанк, РСХБ
03:17 03.09.2026
 
ЦБ вряд ли снизит ключевую ставку с текущих 14% - Листов

Глава РСХБ Листов: ЦБ вряд ли в сентябре снизит ключевую ставку с текущих 14%

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Банк России на заседании совета директоров в сентябре вряд ли снизит ключевую ставку с текущих 14%, заявил глава Россельхозбанка (РСХБ) Борис Листов журналистам на полях Восточного экономического форума.
Ближайшее заседание ЦБ состоится 11 сентября. Сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. Банк России на заседании в конце июля снизил ее на 0,25 процентного пункта. При этом регулятор предметно рассматривал снижение ставки на 0,25 п.п. и сохранение на уровне 14,25%, но были предложения ее и повысить, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Для нас любое снижение ключевой ставки — это импульс к развитию предприятий сельского хозяйства. Но исходя из последних инфляционных данных и риторики Банка России складывается ощущение, что на следующем заседании ставку оставят на текущем уровне без изменений", - отметил Листов.
"Конечно, хотелось бы увидеть ставку 12%, наши эксперты считают, что при ставке 12% будет оживать инвестиционная активность со стороны предприятий агропромышленного комплекса", - уточнил глава РСХБ.
Это также уменьшит нагрузку на федеральный бюджет в области поддержки уже реализуемых инвестиционных проектов, пояснил банкир.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ФинансыБанкиВладивостокЭльвира НабиуллинаБанк РоссииРоссельхозбанкРСХБ
 
 
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