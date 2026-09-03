Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России в июле стал крупнейшим продавцом золота среди регуляторов - 03.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260903/tsb-872985497.html
Банк России в июле стал крупнейшим продавцом золота среди регуляторов
Банк России в июле стал крупнейшим продавцом золота среди регуляторов - 03.09.2026, ПРАЙМ
Банк России в июле стал крупнейшим продавцом золота среди регуляторов
Банк России в июле стал крупнейшим нетто-продавцом золота, реализовав 6 тонн этого металла, говорится в материалах Всемирного золотого совета (World Gold... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:37+0300
2026-09-03T13:44+0300
финансы
банки
китай
турция
иордания
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864386007_0:50:3463:1998_1920x0_80_0_0_3546f3d129c2be182011810c618b2fb7.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Банк России в июле стал крупнейшим нетто-продавцом золота, реализовав 6 тонн этого металла, говорится в материалах Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "Россия стала крупнейшим нетто-продавцом золота в этом месяце, реализовав 6 тонн. За ней следуют Турция, Иордания и Узбекистан, продавшие по 1 тонне каждая", - отмечает организация. По данным WGC, с начала года Россия продала 50 тонн золота, в результате чего общий объем ее золотых резервов сократился до 2,277 тысячи тонн. В июле центральные банки продолжили наращивать золотые резервы: чистый объем покупок составил 23 тонны. Развивающиеся рынки также продолжили активно накапливать золото в этом месяце, а лидерами стали Китай (плюс 20 тонн) и Польша (8 тонн). Примечательно, что в последние месяцы активность Народного банка Китая заметно усилилась: начиная с мая 2026 года объем ежемесячных покупок золота Китаем превышает 10 тонн. С начала года заявленный центральными банками объем покупок золота составил около 130 тонн. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года, согласно опубликованным данным, было приобретено около 160 тонн золота.
китай
турция
иордания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864386007_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_89d76421088bcb9105f3ca91561caf97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, китай, турция, иордания, банк россии
Финансы, Банки, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, ИОРДАНИЯ, Банк России
12:37 03.09.2026 (обновлено: 13:44 03.09.2026)
 
Банк России в июле стал крупнейшим продавцом золота среди регуляторов

WGC: Банк России в июле стал крупнейшим продавцом золота среди мировых регуляторов

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркировка золотого слитка высшей пробы
Маркировка золотого слитка высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Банк России в июле стал крупнейшим нетто-продавцом золота, реализовав 6 тонн этого металла, говорится в материалах Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).
"Россия стала крупнейшим нетто-продавцом золота в этом месяце, реализовав 6 тонн. За ней следуют Турция, Иордания и Узбекистан, продавшие по 1 тонне каждая", - отмечает организация.
По данным WGC, с начала года Россия продала 50 тонн золота, в результате чего общий объем ее золотых резервов сократился до 2,277 тысячи тонн.
В июле центральные банки продолжили наращивать золотые резервы: чистый объем покупок составил 23 тонны. Развивающиеся рынки также продолжили активно накапливать золото в этом месяце, а лидерами стали Китай (плюс 20 тонн) и Польша (8 тонн).
Примечательно, что в последние месяцы активность Народного банка Китая заметно усилилась: начиная с мая 2026 года объем ежемесячных покупок золота Китаем превышает 10 тонн.
С начала года заявленный центральными банками объем покупок золота составил около 130 тонн. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года, согласно опубликованным данным, было приобретено около 160 тонн золота.
 
ФинансыБанкиКИТАЙТУРЦИЯИОРДАНИЯБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала