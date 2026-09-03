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Банк России в июле стал крупнейшим продавцом золота среди регуляторов
Банк России в июле стал крупнейшим продавцом золота среди регуляторов - 03.09.2026, ПРАЙМ
Банк России в июле стал крупнейшим продавцом золота среди регуляторов
Банк России в июле стал крупнейшим нетто-продавцом золота, реализовав 6 тонн этого металла, говорится в материалах Всемирного золотого совета (World Gold... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:37+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Банк России в июле стал крупнейшим нетто-продавцом золота, реализовав 6 тонн этого металла, говорится в материалах Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "Россия стала крупнейшим нетто-продавцом золота в этом месяце, реализовав 6 тонн. За ней следуют Турция, Иордания и Узбекистан, продавшие по 1 тонне каждая", - отмечает организация. По данным WGC, с начала года Россия продала 50 тонн золота, в результате чего общий объем ее золотых резервов сократился до 2,277 тысячи тонн. В июле центральные банки продолжили наращивать золотые резервы: чистый объем покупок составил 23 тонны. Развивающиеся рынки также продолжили активно накапливать золото в этом месяце, а лидерами стали Китай (плюс 20 тонн) и Польша (8 тонн). Примечательно, что в последние месяцы активность Народного банка Китая заметно усилилась: начиная с мая 2026 года объем ежемесячных покупок золота Китаем превышает 10 тонн. С начала года заявленный центральными банками объем покупок золота составил около 130 тонн. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года, согласно опубликованным данным, было приобретено около 160 тонн золота.
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Финансы, Банки, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, ИОРДАНИЯ, Банк России
Банк России в июле стал крупнейшим продавцом золота среди регуляторов
WGC: Банк России в июле стал крупнейшим продавцом золота среди мировых регуляторов
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Банк России в июле стал крупнейшим нетто-продавцом золота, реализовав 6 тонн этого металла, говорится в материалах Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).
"Россия стала крупнейшим нетто-продавцом золота в этом месяце, реализовав 6 тонн. За ней следуют Турция, Иордания и Узбекистан, продавшие по 1 тонне каждая", - отмечает организация.
По данным WGC, с начала года Россия продала 50 тонн золота, в результате чего общий объем ее золотых резервов сократился до 2,277 тысячи тонн.
В июле центральные банки продолжили наращивать золотые резервы: чистый объем покупок составил 23 тонны. Развивающиеся рынки также продолжили активно накапливать золото в этом месяце, а лидерами стали Китай (плюс 20 тонн) и Польша (8 тонн).
Примечательно, что в последние месяцы активность Народного банка Китая заметно усилилась: начиная с мая 2026 года объем ежемесячных покупок золота Китаем превышает 10 тонн.
С начала года заявленный центральными банками объем покупок золота составил около 130 тонн. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года, согласно опубликованным данным, было приобретено около 160 тонн золота.