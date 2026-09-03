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ЦБ: объем выдачи микрозаймов во II квартале сохранился на уровне первого
ЦБ: объем выдачи микрозаймов во II квартале сохранился на уровне первого - 03.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ: объем выдачи микрозаймов во II квартале сохранился на уровне первого
Объем выдачи микрозаймов в России во втором квартале сохранился на уровне первого и составил 490 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ РФ. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T20:01+0300
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2026-09-03T20:01+0300
финансы
банки
россия
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Объем выдачи микрозаймов в России во втором квартале сохранился на уровне первого и составил 490 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ РФ.
"Во втором квартале 2026 года объем выдач МФО сохранился на уровне предыдущего квартала, составив 490 миллиардов рублей (+2% квартал к кварталу)", - говорится в обзоре регулятора "Тенденции на рынке МФО за II квартал 2026 года".
При этом потребительский сегмент продолжил охлаждаться - выдачи займов населению сократились на 4%, до 426 миллиардов рублей за квартал. На снижение выдач в розничном сегменте продолжили влиять регуляторные требования, начавшие действовать в 2026 году.
"Основное сокращение потребительских выдач произошло за счет МФО, специализирующихся на наиболее дорогих займах с полной стоимостью кредита (ПСК) более 250% годовых", - уточняет регулятор.
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финансы, банки, россия
ЦБ: объем выдачи микрозаймов во II квартале сохранился на уровне первого
ЦБ: объем выдачи микрозаймов в России во II квартале сохранился на уровне первого
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Объем выдачи микрозаймов в России во втором квартале сохранился на уровне первого и составил 490 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ РФ.
"Во втором квартале 2026 года объем выдач МФО сохранился на уровне предыдущего квартала, составив 490 миллиардов рублей (+2% квартал к кварталу)", - говорится в обзоре регулятора "Тенденции на рынке МФО за II квартал 2026 года".
При этом потребительский сегмент продолжил охлаждаться - выдачи займов населению сократились на 4%, до 426 миллиардов рублей за квартал. На снижение выдач в розничном сегменте продолжили влиять регуляторные требования, начавшие действовать в 2026 году.
"Основное сокращение потребительских выдач произошло за счет МФО, специализирующихся на наиболее дорогих займах с полной стоимостью кредита (ПСК) более 250% годовых", - уточняет регулятор.