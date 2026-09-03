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Цена килограмма апельсинов в августе вернулась к уровням зимы 2022 года
Цена килограмма апельсинов в августе вернулась к уровням зимы 2022 года - 03.09.2026, ПРАЙМ
Цена килограмма апельсинов в августе вернулась к уровням зимы 2022 года
Средняя стоимость килограмма апельсинов в мире в августе вернулась к уровням зимы 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T08:51+0300
2026-09-03T08:51+0300
2026-09-03T08:51+0300
всемирный банк
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость килограмма апельсинов в мире в августе вернулась к уровням зимы 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Согласно аналитике ведомства, килограмм этих цитрусовых в августе стоил в среднем 77 центов - за месяц их стоимость снизилась на 1 цент.
Самыми дорогими в текущем году эти цитрусовые были в январе - тогда их стоимость достигала 1,11 доллара за килограмм.
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всемирный банк
Цена килограмма апельсинов в августе вернулась к уровням зимы 2022 года
Средняя стоимость килограмма апельсинов в августе вернулась к уровням зимы 2022 года
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость килограмма апельсинов в мире в августе вернулась к уровням зимы 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Согласно аналитике ведомства, килограмм этих цитрусовых в августе стоил в среднем 77 центов - за месяц их стоимость снизилась на 1 цент.
Самыми дорогими в текущем году эти цитрусовые были в январе - тогда их стоимость достигала 1,11 доллара за килограмм.