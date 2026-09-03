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Мировая цена кокосового масла достигла минимума с октября 2024 года

Мировая цена кокосового масла достигла минимума с октября 2024 года - 03.09.2026, ПРАЙМ

Мировая цена кокосового масла достигла минимума с октября 2024 года

Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в августе достигла минимального... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:37+0300

2026-09-03T09:37+0300

2026-09-03T09:37+0300

всемирный банк

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в августе достигла минимального значения с октября 2024 года, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка. Согласно данным организации, цена на кокосовое масло в прошлом месяце снизилась по сравнению с июлем на 3,7% - до 1853 долларов за тонну. Таким образом, показатель находится на минимуме с октября 2024 года, тогда цена составляла 1728 долларов за тонну. Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности - в частности, для изготовления кондитерских изделий, например шоколада, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок. В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос. При этом цены на пальмоядровое масло, получаемое из ядер плодов масличной пальмы, в августе снизились на 6,17% в месячном выражении - до 2264 доллара за тонну. А стоимость самого пальмового масла увеличилась на 1,45% по сравнению со значением июля, до 1117 доллара за тонну. Рапсовое масло в августе слабо снизилось в цене (на 0,9%) по сравнению с июлем - до 1474 долларов за тонну, а подсолнечное масло незначительно подешевело (на 0,3%) до 1492 долларов за тонну. Цена на соевое масло опустилась на 1,2% в месячном выражении, до 1638 долларов за тонну.

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всемирный банк