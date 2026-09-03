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Средняя цена на бензин в Нидерландах достигла 2,69 евро за литр

Средняя цена на бензин в Нидерландах достигла 2,69 евро за литр - 03.09.2026, ПРАЙМ

Средняя цена на бензин в Нидерландах достигла 2,69 евро за литр

Средняя цена на бензин в Нидерландах в четверг достигла 2,69 евро за литр, обновив рекордный показатель, установленный накануне, свидетельствуют данные... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:42+0300

2026-09-03T11:42+0300

2026-09-03T11:42+0300

нидерланды

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в Нидерландах в четверг достигла 2,69 евро за литр, обновив рекордный показатель, установленный накануне, свидетельствуют данные потребительской организации United Consumers. В среду стоимость бензина в Нидерландах составляла 2,668 евро за литр, что стало максимальным показателем с мая. Однако в четверг цена на бензин (Euro-95) в королевстве вновь подскочила, достигнув 2,692 евро за литр. Стоимость дизельного топлива выросла за сутки с 2,640 до 2,664 евро за литр. Ранее министерство экономики и климата Нидерландов сообщило, что власти выпустили на рынок часть стратегического запаса нефти, чтобы сдержать цены на бензин на фоне энергетического кризиса. На данном этапе речь идет в общей сложности о 105 тысячах тонн нефтепродуктов (примерно 780 тысяч баррелей), из которых - 50 тысяч тонн дизельного топлива, 45 тысяч тонн бензина и 10 тысяч тонн возобновляемого дизельного топлива.

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нидерланды