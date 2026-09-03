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Цена на бензин Super E10 в Германии обновила исторический максимум - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Цена на бензин Super E10 в Германии обновила исторический максимум
Цена на бензин Super E10 в Германии обновила исторический максимум - 03.09.2026, ПРАЙМ
Цена на бензин Super E10 в Германии обновила исторический максимум
Цена на бензин марки Super E10 в Германии обновила исторический максимум на фоне продолжающегося энергокризиса, вызванного конфликтом вокруг Ирана, сообщает... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:36+0300
2026-09-03T17:36+0300
мировая экономика
иран
германия
сша
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БЕРЛИН, 3 сен - ПРАЙМ. Цена на бензин марки Super E10 в Германии обновила исторический максимум на фоне продолжающегося энергокризиса, вызванного конфликтом вокруг Ирана, сообщает немецкий автоклуб ADAC, который отслеживает ситуацию на заправках. "После возобновления боевых действий в Иране цена бензина Super E10 достигла рекордного уровня. В среду, 2 сентября, средняя цена литра по Германии составила 2,215 евро, превысив предыдущий рекорд в 2,203 евро, установленный в марте 2022 года", - говорится в пресс-релизе автоклуба. В ночь на среду США начали наносить новую серию массированных ударов по объектам в Иране. По данным Центрального командования ВС США, целями стали объекты Корпуса стражей исламской революции, включая системы ПВО, радиолокационные станции, морские средства и объекты связи. Иран в ответ запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в ряде стран Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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мировая экономика, иран, германия, сша
Мировая экономика, ИРАН, ГЕРМАНИЯ, США
17:36 03.09.2026
 
Цена на бензин Super E10 в Германии обновила исторический максимум

ADAC: цена на бензин Super E10 в Германии обновила исторический максимум

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БЕРЛИН, 3 сен - ПРАЙМ. Цена на бензин марки Super E10 в Германии обновила исторический максимум на фоне продолжающегося энергокризиса, вызванного конфликтом вокруг Ирана, сообщает немецкий автоклуб ADAC, который отслеживает ситуацию на заправках.
"После возобновления боевых действий в Иране цена бензина Super E10 достигла рекордного уровня. В среду, 2 сентября, средняя цена литра по Германии составила 2,215 евро, превысив предыдущий рекорд в 2,203 евро, установленный в марте 2022 года", - говорится в пресс-релизе автоклуба.
В ночь на среду США начали наносить новую серию массированных ударов по объектам в Иране. По данным Центрального командования ВС США, целями стали объекты Корпуса стражей исламской революции, включая системы ПВО, радиолокационные станции, морские средства и объекты связи. Иран в ответ запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в ряде стран Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
Мировая экономикаИРАНГЕРМАНИЯСША
 
 
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