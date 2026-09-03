https://1prime.ru/20260903/tsena-873005085.html

Цена на бензин Super E10 в Германии обновила исторический максимум

Цена на бензин Super E10 в Германии обновила исторический максимум - 03.09.2026, ПРАЙМ

Цена на бензин Super E10 в Германии обновила исторический максимум

Цена на бензин марки Super E10 в Германии обновила исторический максимум на фоне продолжающегося энергокризиса, вызванного конфликтом вокруг Ирана, сообщает... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T17:36+0300

2026-09-03T17:36+0300

2026-09-03T17:36+0300

мировая экономика

иран

германия

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873005085.jpg?1788446208

БЕРЛИН, 3 сен - ПРАЙМ. Цена на бензин марки Super E10 в Германии обновила исторический максимум на фоне продолжающегося энергокризиса, вызванного конфликтом вокруг Ирана, сообщает немецкий автоклуб ADAC, который отслеживает ситуацию на заправках. "После возобновления боевых действий в Иране цена бензина Super E10 достигла рекордного уровня. В среду, 2 сентября, средняя цена литра по Германии составила 2,215 евро, превысив предыдущий рекорд в 2,203 евро, установленный в марте 2022 года", - говорится в пресс-релизе автоклуба. В ночь на среду США начали наносить новую серию массированных ударов по объектам в Иране. По данным Центрального командования ВС США, целями стали объекты Корпуса стражей исламской революции, включая системы ПВО, радиолокационные станции, морские средства и объекты связи. Иран в ответ запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в ряде стран Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

иран

германия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, германия, сша