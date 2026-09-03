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Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу
Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу - 03.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,26 копейки - до 12,9191 рубля, доллара - на 10,91 копейки, до 86,8872 рубля, евро - | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T18:06+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,26 копейки - до 12,9191 рубля, доллара - на 10,91 копейки, до 86,8872 рубля, евро - на 23,07 копейки, до 100,5980 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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Рынок, США, Банк России, валюта, рубль, доллар, евро, юань, Торги
Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу
Официальный курс юаня на пятницу - 12,92 руб, доллара - 86,89 руб, евро - 100,60 руб