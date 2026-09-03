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Цены на Ozon упали в среднем на 3,5% с 20 августа

Цены на Ozon упали в среднем на 3,5% с 20 августа - 03.09.2026, ПРАЙМ

Цены на Ozon упали в среднем на 3,5% с 20 августа

Цены на Ozon в среднем упали на 3,5% с 20 августа - атаки ВСУ на склады компании не вызывают роста цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T14:42+0300

2026-09-03T14:42+0300

2026-09-03T14:42+0300

бизнес

ozon

всу

wildberries

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Цены на Ozon в среднем упали на 3,5% с 20 августа - атаки ВСУ на склады компании не вызывают роста цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Атаки на склады компании не привели к росту цен. За период с 20 августа по 1 сентября стоимость товаров для покупателей на маркетплейсе снизилась на 3,5%", - говорится в сообщении. Там также подчеркнули, что до 20 августа цены держались на одном уровне на протяжении пяти недель. "Существенных колебаний внутри этих периодов не было: 22 августа (день первой атаки) цены были такими же, как 20 августа", - заявили в компании. Ozon пояснил, что на маркетплейсе работает более 750 тысяч продавцов, которые конкурируют за внимание покупателя, поэтому цены на площадке остаются на рыночном уровне. "Мы со своей стороны инвестируем в скидки на их товары - чтобы клиенты получали максимальную выгоду, а продавцы наращивали обороты еще быстрее", - добавили там. В компании отметили, что не планируют отказываться от этого инструмента. В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадалинесколько логистических объектов Ozon.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ozon, всу, wildberries