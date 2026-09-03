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Биржевые цены на кофе арабики снижаются на 2%

Биржевые цены на кофе арабики снижаются на 2% - 03.09.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на кофе арабики снижаются на 2%

Биржевые цены на кофе сорта арабика в четверг снижаются на 2%, показатель опустился до минимума с конца июня, следует из данных торгов. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T17:54+0300

2026-09-03T17:54+0300

2026-09-03T17:54+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе сорта арабика в четверг снижаются на 2%, показатель опустился до минимума с конца июня, следует из данных торгов. По состоянию на 17.31 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на арабику опускается на 4,08% относительно предыдущего закрытия - до 2,9272 доллара за фунт (около 6453 долларов за тонну). Ранее в ходе торгов показатель опускался до 2,8993 доллара (6392 доллара за тонну), что является минимумом с 30 июня. Стоимость арабики снижается третий день подряд. По итогам августа этот сорт кофе подешевел на 6%. Цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста снижалась на 1,09% - до 3367 долларов за тонну.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40