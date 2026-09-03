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Биржевые цены на кофе арабики снижаются на 2%
Биржевые цены на кофе арабики снижаются на 2% - 03.09.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на кофе арабики снижаются на 2%
Биржевые цены на кофе сорта арабика в четверг снижаются на 2%, показатель опустился до минимума с конца июня, следует из данных торгов. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:54+0300
2026-09-03T17:54+0300
2026-09-03T17:54+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе сорта арабика в четверг снижаются на 2%, показатель опустился до минимума с конца июня, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.31 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на арабику опускается на 4,08% относительно предыдущего закрытия - до 2,9272 доллара за фунт (около 6453 долларов за тонну). Ранее в ходе торгов показатель опускался до 2,8993 доллара (6392 доллара за тонну), что является минимумом с 30 июня.
Стоимость арабики снижается третий день подряд. По итогам августа этот сорт кофе подешевел на 6%.
Цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста снижалась на 1,09% - до 3367 долларов за тонну.
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Биржевые цены на кофе арабики снижаются на 2%
Биржевые цены на кофе сорта арабика упали до минимума с конца июня
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе сорта арабика в четверг снижаются на 2%, показатель опустился до минимума с конца июня, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.31 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на арабику опускается на 4,08% относительно предыдущего закрытия - до 2,9272 доллара за фунт (около 6453 долларов за тонну). Ранее в ходе торгов показатель опускался до 2,8993 доллара (6392 доллара за тонну), что является минимумом с 30 июня.
Стоимость арабики снижается третий день подряд. По итогам августа этот сорт кофе подешевел на 6%.
Цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста снижалась на 1,09% - до 3367 долларов за тонну.