https://1prime.ru/20260903/tysjacha-872957886.html

Почти 593 тысячи россиян получат выплату пенсионных накоплений в 2027 году

Почти 593 тысячи россиян получат выплату пенсионных накоплений в 2027 году - 03.09.2026, ПРАЙМ

Почти 593 тысячи россиян получат выплату пенсионных накоплений в 2027 году

Почти 593 тысячи россиян смогут получить единовременную выплату всех пенсионных накоплений в 2027 году, следует из данных федерального бюджета России на 2026... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T03:20+0300

2026-09-03T03:20+0300

2026-09-03T03:20+0300

россия

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872957886.jpg?1788394835

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Почти 593 тысячи россиян смогут получить единовременную выплату всех пенсионных накоплений в 2027 году, следует из данных федерального бюджета России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Средний размер единовременной выплаты пенсионных накоплений в 2027 году превысит 119 тысяч рублей. Согласно документу, получателями соответствующей выплаты станут 592,9 тысячи человек. В 2028 году ее смогут получить 574 тысячи человек, а средняя сумма выплаты прогнозируется на уровне 113,5 тысяч рублей. Пенсионные накопления формируются за счет страховых взносов работодателей, поступавших с 2002 по 2013 год, а также инвестиционного дохода или средств материнского капитала. Единовременная выплата, накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата и являются способами получения этих накоплений.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы