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Почти 593 тысячи россиян получат выплату пенсионных накоплений в 2027 году
Почти 593 тысячи россиян получат выплату пенсионных накоплений в 2027 году - 03.09.2026, ПРАЙМ
Почти 593 тысячи россиян получат выплату пенсионных накоплений в 2027 году
Почти 593 тысячи россиян смогут получить единовременную выплату всех пенсионных накоплений в 2027 году, следует из данных федерального бюджета России на 2026... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T03:20+0300
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россия
финансы
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Почти 593 тысячи россиян смогут получить единовременную выплату всех пенсионных накоплений в 2027 году, следует из данных федерального бюджета России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Средний размер единовременной выплаты пенсионных накоплений в 2027 году превысит 119 тысяч рублей.
Согласно документу, получателями соответствующей выплаты станут 592,9 тысячи человек. В 2028 году ее смогут получить 574 тысячи человек, а средняя сумма выплаты прогнозируется на уровне 113,5 тысяч рублей.
Пенсионные накопления формируются за счет страховых взносов работодателей, поступавших с 2002 по 2013 год, а также инвестиционного дохода или средств материнского капитала. Единовременная выплата, накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата и являются способами получения этих накоплений.
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россия, финансы
Почти 593 тысячи россиян получат выплату пенсионных накоплений в 2027 году
Почти 593 тысячи россиян смогут получить единовременную выплату всех пенсионных накоплений
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Почти 593 тысячи россиян смогут получить единовременную выплату всех пенсионных накоплений в 2027 году, следует из данных федерального бюджета России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Средний размер единовременной выплаты пенсионных накоплений в 2027 году превысит 119 тысяч рублей.
Согласно документу, получателями соответствующей выплаты станут 592,9 тысячи человек. В 2028 году ее смогут получить 574 тысячи человек, а средняя сумма выплаты прогнозируется на уровне 113,5 тысяч рублей.
Пенсионные накопления формируются за счет страховых взносов работодателей, поступавших с 2002 по 2013 год, а также инвестиционного дохода или средств материнского капитала. Единовременная выплата, накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата и являются способами получения этих накоплений.