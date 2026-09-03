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Почти 593 тысячи россиян получат выплату пенсионных накоплений в 2027 году - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Почти 593 тысячи россиян получат выплату пенсионных накоплений в 2027 году
Почти 593 тысячи россиян получат выплату пенсионных накоплений в 2027 году - 03.09.2026, ПРАЙМ
Почти 593 тысячи россиян получат выплату пенсионных накоплений в 2027 году
Почти 593 тысячи россиян смогут получить единовременную выплату всех пенсионных накоплений в 2027 году, следует из данных федерального бюджета России на 2026... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T03:20+0300
2026-09-03T03:20+0300
россия
финансы
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Почти 593 тысячи россиян смогут получить единовременную выплату всех пенсионных накоплений в 2027 году, следует из данных федерального бюджета России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Средний размер единовременной выплаты пенсионных накоплений в 2027 году превысит 119 тысяч рублей. Согласно документу, получателями соответствующей выплаты станут 592,9 тысячи человек. В 2028 году ее смогут получить 574 тысячи человек, а средняя сумма выплаты прогнозируется на уровне 113,5 тысяч рублей. Пенсионные накопления формируются за счет страховых взносов работодателей, поступавших с 2002 по 2013 год, а также инвестиционного дохода или средств материнского капитала. Единовременная выплата, накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата и являются способами получения этих накоплений.
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192
40
192
40
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5
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192
40
192
40
россия, финансы
РОССИЯ, Финансы
03:20 03.09.2026
 
Почти 593 тысячи россиян получат выплату пенсионных накоплений в 2027 году

Почти 593 тысячи россиян смогут получить единовременную выплату всех пенсионных накоплений

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Почти 593 тысячи россиян смогут получить единовременную выплату всех пенсионных накоплений в 2027 году, следует из данных федерального бюджета России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Средний размер единовременной выплаты пенсионных накоплений в 2027 году превысит 119 тысяч рублей.
Согласно документу, получателями соответствующей выплаты станут 592,9 тысячи человек. В 2028 году ее смогут получить 574 тысячи человек, а средняя сумма выплаты прогнозируется на уровне 113,5 тысяч рублей.
Пенсионные накопления формируются за счет страховых взносов работодателей, поступавших с 2002 по 2013 год, а также инвестиционного дохода или средств материнского капитала. Единовременная выплата, накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата и являются способами получения этих накоплений.
 
РОССИЯФинансы
 
 
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