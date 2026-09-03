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Ученый оценил шансы Маска стать триллионером
Ученый оценил шансы Маска стать триллионером - 03.09.2026, ПРАЙМ
Ученый оценил шансы Маска стать триллионером
Успех компаний в сфере искусственного интеллекта не приведет к появлению в мире новых триллионеров, в отличие от владельца SpaceX Илона Маска, у других... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T01:16+0300
2026-09-03T01:16+0300
2026-09-03T01:16+0300
технологии
spacex
openai
xai
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ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Успех компаний в сфере искусственного интеллекта не приведет к появлению в мире новых триллионеров, в отличие от владельца SpaceX Илона Маска, у других руководителей нет такого большого процента акций своих фирм, сказал РИА Новости доктор экономических наук, завкафедрой финансов бизнесшколы университета Флориды Джей Риттер.
"Что касается Anthropic и OpenAI, в этих компаниях у владельцев нет достаточно большого процента акций, чтобы стать триллионерами", - считает Риттер.
Он назвал необычным то, что Маск владеет таким большим количеством ценных бумаг своей компании.
В рамках состоявшегося в июне IPO SpaceX привлекла почти 86 миллиардов долларов. Маск на один день стал триллионером, сейчас его состояние достигает более 870 миллиардов долларов.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
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технологии, spacex, openai, xai
Технологии, SpaceX, OpenAI, xAI
Ученый оценил шансы Маска стать триллионером
Экономист Риттер: успех в сфере ИИ не приведет к появлению в мире новых триллионеров
ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Успех компаний в сфере искусственного интеллекта не приведет к появлению в мире новых триллионеров, в отличие от владельца SpaceX Илона Маска, у других руководителей нет такого большого процента акций своих фирм, сказал РИА Новости доктор экономических наук, завкафедрой финансов бизнесшколы университета Флориды Джей Риттер.
"Что касается Anthropic и OpenAI, в этих компаниях у владельцев нет достаточно большого процента акций, чтобы стать триллионерами", - считает Риттер.
Он назвал необычным то, что Маск владеет таким большим количеством ценных бумаг своей компании.
В рамках состоявшегося в июне IPO SpaceX привлекла почти 86 миллиардов долларов. Маск на один день стал триллионером, сейчас его состояние достигает более 870 миллиардов долларов.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.