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Ученый оценил шансы Маска стать триллионером

Ученый оценил шансы Маска стать триллионером - 03.09.2026, ПРАЙМ

Ученый оценил шансы Маска стать триллионером

Успех компаний в сфере искусственного интеллекта не приведет к появлению в мире новых триллионеров, в отличие от владельца SpaceX Илона Маска, у других... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T01:16+0300

2026-09-03T01:16+0300

2026-09-03T01:16+0300

технологии

spacex

openai

xai

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ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Успех компаний в сфере искусственного интеллекта не приведет к появлению в мире новых триллионеров, в отличие от владельца SpaceX Илона Маска, у других руководителей нет такого большого процента акций своих фирм, сказал РИА Новости доктор экономических наук, завкафедрой финансов бизнесшколы университета Флориды Джей Риттер. "Что касается Anthropic и OpenAI, в этих компаниях у владельцев нет достаточно большого процента акций, чтобы стать триллионерами", - считает Риттер. Он назвал необычным то, что Маск владеет таким большим количеством ценных бумаг своей компании. В рамках состоявшегося в июне IPO SpaceX привлекла почти 86 миллиардов долларов. Маск на один день стал триллионером, сейчас его состояние достигает более 870 миллиардов долларов. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, spacex, openai, xai