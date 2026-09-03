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Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты в случае отмены концертов Уэста

Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты в случае отмены концертов Уэста - 03.09.2026, ПРАЙМ

Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты в случае отмены концертов Уэста

В случае отмены концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге зрителям вернут деньги за билеты, заявила гендиректор концертного агентства Say... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:58+0300

2026-09-03T12:58+0300

2026-09-03T13:56+0300

бизнес

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общество

санкт-петербург

канье уэст

газпром

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. В случае отмены концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге зрителям вернут деньги за билеты, заявила гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Субчева. "При отмене мероприятия осуществляется возврат за приобретенные билеты. Ребята, давайте просто оставим этот вопрос: если вдруг такое случится - но мы это не рассматриваем в принципе - конечно, мы вернем деньги за ваши билеты", - сказала она в видеообращении в соцсетях агентства. В середине августа концертное агентство Say Agency сообщало РИА Новости, что Канье Уэст даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Однако затем площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона для проведения концерта американского рэпера, поэтому мероприятие не может состояться на арене. Позднее генеральный директор Say Agency сообщила РИА Новости, что Канье Уэст не отменяет свой приезд в Россию и уже получил предоплату за концерты.

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бизнес, россия, общество , санкт-петербург, канье уэст, газпром