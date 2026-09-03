Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ужесточение санкций не привело к критическому снижению торговли стран ШОС - 03.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260903/uzhestochenie-873002029.html
Ужесточение санкций не привело к критическому снижению торговли стран ШОС
Ужесточение санкций не привело к критическому снижению торговли стран ШОС - 03.09.2026, ПРАЙМ
Ужесточение санкций не привело к критическому снижению торговли стран ШОС
Ужесточение санкций не привело к критическому снижению объема торговли стран-членов ШОС, заявил специальный представитель президента России по делам Шанхайской... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T16:50+0300
2026-09-03T16:50+0300
мировая экономика
россия
запад
белоруссия
иран
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873002029.jpg?1788443419
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Ужесточение санкций не привело к критическому снижению объема торговли стран-членов ШОС, заявил специальный представитель президента России по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов. Он подчеркнул, что Россия, Белоруссия и Иран находится под прямыми санкциями Запада. А после очередных "всплесков ужесточения", по его словам, давление на других партнеров и другие государства-члены ШОС еще больше усиливается естественным образом, особенно когда список вторичных санкций расширяется и ужесточается. "Тем не менее все партнеры стараются сохранять тот уровень взаимоотношений с Россией и другими подсанкционными государствами. Да это не может не отразиться на отдельных направлениях сотрудничества, но к критическому снижению объемов взаимодействия и объемов торговли не привело", - сказал он журналистам после брифинга, организованного на площадке международного мультимедийного центра "Россия сегодня". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
запад
белоруссия
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, запад, белоруссия, иран, владимир путин, шос
Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, БЕЛОРУССИЯ, ИРАН, Владимир Путин, ШОС
16:50 03.09.2026
 
Ужесточение санкций не привело к критическому снижению торговли стран ШОС

Хакимов: ужесточение санкций не привело к критическому снижению торговли стран ШОС

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Ужесточение санкций не привело к критическому снижению объема торговли стран-членов ШОС, заявил специальный представитель президента России по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов.
Он подчеркнул, что Россия, Белоруссия и Иран находится под прямыми санкциями Запада. А после очередных "всплесков ужесточения", по его словам, давление на других партнеров и другие государства-члены ШОС еще больше усиливается естественным образом, особенно когда список вторичных санкций расширяется и ужесточается.
"Тем не менее все партнеры стараются сохранять тот уровень взаимоотношений с Россией и другими подсанкционными государствами. Да это не может не отразиться на отдельных направлениях сотрудничества, но к критическому снижению объемов взаимодействия и объемов торговли не привело", - сказал он журналистам после брифинга, организованного на площадке международного мультимедийного центра "Россия сегодня".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
Мировая экономикаРОССИЯЗАПАДБЕЛОРУССИЯИРАНВладимир ПутинШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала