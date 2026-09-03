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Ужесточение санкций не привело к критическому снижению торговли стран ШОС

Ужесточение санкций не привело к критическому снижению торговли стран ШОС - 03.09.2026, ПРАЙМ

Ужесточение санкций не привело к критическому снижению торговли стран ШОС

Ужесточение санкций не привело к критическому снижению объема торговли стран-членов ШОС, заявил специальный представитель президента России по делам Шанхайской... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T16:50+0300

2026-09-03T16:50+0300

2026-09-03T16:50+0300

мировая экономика

россия

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белоруссия

иран

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Ужесточение санкций не привело к критическому снижению объема торговли стран-членов ШОС, заявил специальный представитель президента России по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов. Он подчеркнул, что Россия, Белоруссия и Иран находится под прямыми санкциями Запада. А после очередных "всплесков ужесточения", по его словам, давление на других партнеров и другие государства-члены ШОС еще больше усиливается естественным образом, особенно когда список вторичных санкций расширяется и ужесточается. "Тем не менее все партнеры стараются сохранять тот уровень взаимоотношений с Россией и другими подсанкционными государствами. Да это не может не отразиться на отдельных направлениях сотрудничества, но к критическому снижению объемов взаимодействия и объемов торговли не привело", - сказал он журналистам после брифинга, организованного на площадке международного мультимедийного центра "Россия сегодня". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

запад

белоруссия

иран

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, россия, запад, белоруссия, иран, владимир путин, шос