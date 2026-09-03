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ВЭФ расширяет тематику дискуссий, заявил Лавров
ВЭФ расширяет тематику дискуссий, заявил Лавров - 03.09.2026, ПРАЙМ
ВЭФ расширяет тематику дискуссий, заявил Лавров
Восточный экономический форум с каждым годом набирает все большее число участников и расширяет тематику дискуссий, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T04:33+0300
2026-09-03T04:33+0300
2026-09-03T04:33+0300
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сергей лавров
мид
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Восточный экономический форум с каждым годом набирает все большее число участников и расширяет тематику дискуссий, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Считаю, что с каждым годом форум набирает не только все большее число участников, но и расширяет тематику, по которой организуются дискуссии", - сказал министр на ВЭФ.
Он также отметил особую актуальность темы молодежи.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, сергей лавров, мид, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Сергей Лавров, МИД, ВЭФ
ВЭФ расширяет тематику дискуссий, заявил Лавров
Лавров: ВЭФ с каждым годом набирает все больше участников и расширяет тему дискуссий
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Восточный экономический форум с каждым годом набирает все большее число участников и расширяет тематику дискуссий, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Считаю, что с каждым годом форум набирает не только все большее число участников, но и расширяет тематику, по которой организуются дискуссии", - сказал министр на ВЭФ.
Он также отметил особую актуальность темы молодежи.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.