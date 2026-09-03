Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЭФ расширяет тематику дискуссий, заявил Лавров - 03.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260903/vef-872958961.html
ВЭФ расширяет тематику дискуссий, заявил Лавров
ВЭФ расширяет тематику дискуссий, заявил Лавров - 03.09.2026, ПРАЙМ
ВЭФ расширяет тематику дискуссий, заявил Лавров
Восточный экономический форум с каждым годом набирает все большее число участников и расширяет тематику дискуссий, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T04:33+0300
2026-09-03T04:33+0300
россия
владивосток
сергей лавров
мид
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872958961.jpg?1788399190
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Восточный экономический форум с каждым годом набирает все большее число участников и расширяет тематику дискуссий, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. "Считаю, что с каждым годом форум набирает не только все большее число участников, но и расширяет тематику, по которой организуются дискуссии", - сказал министр на ВЭФ. Он также отметил особую актуальность темы молодежи. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владивосток, сергей лавров, мид, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Сергей Лавров, МИД, ВЭФ
04:33 03.09.2026
 
ВЭФ расширяет тематику дискуссий, заявил Лавров

Лавров: ВЭФ с каждым годом набирает все больше участников и расширяет тему дискуссий

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Восточный экономический форум с каждым годом набирает все большее число участников и расширяет тематику дискуссий, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Считаю, что с каждым годом форум набирает не только все большее число участников, но и расширяет тематику, по которой организуются дискуссии", - сказал министр на ВЭФ.
Он также отметил особую актуальность темы молодежи.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯВладивостокСергей ЛавровМИДВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала