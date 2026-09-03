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Путин: ВЭФ-2026 поможет устойчивому развитию Дальнего Востока и Арктики - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Путин: ВЭФ-2026 поможет устойчивому развитию Дальнего Востока и Арктики
Путин: ВЭФ-2026 поможет устойчивому развитию Дальнего Востока и Арктики - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин: ВЭФ-2026 поможет устойчивому развитию Дальнего Востока и Арктики
Восточный экономический форум 2026 года внесет вклад в устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктики, повышение качества жизни, укрепление международного... | 03.09.2026, ПРАЙМ
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россия
дальний восток
арктика
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Восточный экономический форум 2026 года внесет вклад в устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктики, повышение качества жизни, укрепление международного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин. "Уверен, что и нынешний форум внесет свой вклад в устойчивое долгосрочное развитие Дальнего Востока и Арктики, в повышение качества жизни людей, в укрепление международного сотрудничества и взаимного доверия", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, дальний восток, арктика, владивосток, владимир путин, вэф
РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
10:26 03.09.2026
 
Путин: ВЭФ-2026 поможет устойчивому развитию Дальнего Востока и Арктики

Путин: ВЭФ-2026 укрепит сотрудничество и повысит качество жизни на ДВ и в Арктик

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Восточный экономический форум 2026 года внесет вклад в устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктики, повышение качества жизни, укрепление международного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.
"Уверен, что и нынешний форум внесет свой вклад в устойчивое долгосрочное развитие Дальнего Востока и Арктики, в повышение качества жизни людей, в укрепление международного сотрудничества и взаимного доверия", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯДальний ВостокАРКТИКАВладивостокВладимир ПутинВЭФ
 
 
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