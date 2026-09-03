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На ВЭФ подписали два арктических соглашения весом более триллиона рублей
На ВЭФ подписали два арктических соглашения весом более триллиона рублей - 03.09.2026, ПРАЙМ
На ВЭФ подписали два арктических соглашения весом более триллиона рублей
Два арктических соглашения весом более триллиона рублей каждое подписаны на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщил глава Минвостокразвития Алексей... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:27+0300
2026-09-03T17:27+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Два арктических соглашения весом более триллиона рублей каждое подписаны на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Как сообщил Чекунков, вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на форуме обозначил ключевые арктические соглашения.
"Два соглашения, каждое из которых весит больше триллиона", - отметил Чекунков на итоговой пресс-конференции ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, алексей чекунков, юрий трутнев, вэф, минвостокразвития
РОССИЯ, Владивосток, Алексей Чекунков, Юрий Трутнев, ВЭФ, Минвостокразвития
На ВЭФ подписали два арктических соглашения весом более триллиона рублей
На ВЭФ-2026 подписали два арктических соглашения весом более триллиона рублей
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Два арктических соглашения весом более триллиона рублей каждое подписаны на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Как сообщил Чекунков, вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на форуме обозначил ключевые арктические соглашения.
"Два соглашения, каждое из которых весит больше триллиона", - отметил Чекунков на итоговой пресс-конференции ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.