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На ВЭФ подписали два арктических соглашения весом более триллиона рублей

На ВЭФ подписали два арктических соглашения весом более триллиона рублей - 03.09.2026, ПРАЙМ

На ВЭФ подписали два арктических соглашения весом более триллиона рублей

Два арктических соглашения весом более триллиона рублей каждое подписаны на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщил глава Минвостокразвития Алексей... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T17:27+0300

2026-09-03T17:27+0300

2026-09-03T17:27+0300

россия

владивосток

алексей чекунков

юрий трутнев

вэф

минвостокразвития

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Два арктических соглашения весом более триллиона рублей каждое подписаны на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Как сообщил Чекунков, вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на форуме обозначил ключевые арктические соглашения. "Два соглашения, каждое из которых весит больше триллиона", - отметил Чекунков на итоговой пресс-конференции ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, владивосток, алексей чекунков, юрий трутнев, вэф, минвостокразвития