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Вице-президент США признал уязвимость страны - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Вице-президент США признал уязвимость страны
Вице-президент США признал уязвимость страны - 03.09.2026, ПРАЙМ
Вице-президент США признал уязвимость страны
Соединенные Штаты оказались в уязвимом положении, так как страна потеряла самодостаточность своей промышленности, признал вице-президент США Джей Ди Вэнс. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:30+0300
2026-09-03T17:33+0300
мировая экономика
общество
сша
вашингтон
джей ди вэнс
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ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты оказались в уязвимом положении, так как страна потеряла самодостаточность своей промышленности, признал вице-президент США Джей Ди Вэнс. "За последние пять, шесть, а если честно, то за последние 20 или 30 лет мы поняли, что если Америка недостаточно самодостаточна в промышленном и производственном плане, то наши враги могут этим воспользоваться, и это делает нашу страну намного слабее", - сказал он на мероприятии в Вашингтоне. Единственным способом исправить ситуацию он назвал полную реиндустриализацию Соединенных Штатов. "Итак, принцип номер один заключается в том, что промышленная безопасность — это и есть национальная безопасность", - добавил вице-президент. В качестве примера кризиса, вызванного упадком промышленности, он привел пандемию COVID-19, когда люди не могли получить необходимое медицинское обслуживание из-за того, что в стране не хватало нужного оборудования.
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мировая экономика, общество , сша, вашингтон, джей ди вэнс
Мировая экономика, Общество , США, ВАШИНГТОН, Джей Ди Вэнс
17:30 03.09.2026 (обновлено: 17:33 03.09.2026)
 
Вице-президент США признал уязвимость страны

Вице-президент США Ди Вэнс: страна потеряла самодостаточность своей промышленности

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ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты оказались в уязвимом положении, так как страна потеряла самодостаточность своей промышленности, признал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"За последние пять, шесть, а если честно, то за последние 20 или 30 лет мы поняли, что если Америка недостаточно самодостаточна в промышленном и производственном плане, то наши враги могут этим воспользоваться, и это делает нашу страну намного слабее", - сказал он на мероприятии в Вашингтоне.
Единственным способом исправить ситуацию он назвал полную реиндустриализацию Соединенных Штатов.
"Итак, принцип номер один заключается в том, что промышленная безопасность — это и есть национальная безопасность", - добавил вице-президент.
В качестве примера кризиса, вызванного упадком промышленности, он привел пандемию COVID-19, когда люди не могли получить необходимое медицинское обслуживание из-за того, что в стране не хватало нужного оборудования.
 
Мировая экономикаОбществоСШАВАШИНГТОНДжей Ди Вэнс
 
 
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