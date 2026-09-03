https://1prime.ru/20260903/vitse-prezident-873004934.html

Вице-президент США признал уязвимость страны

Вице-президент США признал уязвимость страны - 03.09.2026, ПРАЙМ

Вице-президент США признал уязвимость страны

Соединенные Штаты оказались в уязвимом положении, так как страна потеряла самодостаточность своей промышленности, признал вице-президент США Джей Ди Вэнс. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T17:30+0300

2026-09-03T17:30+0300

2026-09-03T17:33+0300

мировая экономика

общество

сша

вашингтон

джей ди вэнс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873004934.jpg?1788445981

ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты оказались в уязвимом положении, так как страна потеряла самодостаточность своей промышленности, признал вице-президент США Джей Ди Вэнс. "За последние пять, шесть, а если честно, то за последние 20 или 30 лет мы поняли, что если Америка недостаточно самодостаточна в промышленном и производственном плане, то наши враги могут этим воспользоваться, и это делает нашу страну намного слабее", - сказал он на мероприятии в Вашингтоне. Единственным способом исправить ситуацию он назвал полную реиндустриализацию Соединенных Штатов. "Итак, принцип номер один заключается в том, что промышленная безопасность — это и есть национальная безопасность", - добавил вице-президент. В качестве примера кризиса, вызванного упадком промышленности, он привел пандемию COVID-19, когда люди не могли получить необходимое медицинское обслуживание из-за того, что в стране не хватало нужного оборудования.

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, вашингтон, джей ди вэнс