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Лихачев оценил вероятность визита главы МАГАТЭ в Энергодар
Лихачев оценил вероятность визита главы МАГАТЭ в Энергодар - 03.09.2026, ПРАЙМ
Лихачев оценил вероятность визита главы МАГАТЭ в Энергодар
Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Энергодар вряд ли состоится в ближайшее время, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:16+0300
2026-09-03T09:16+0300
2026-09-03T10:17+0300
энергодар
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
росатом
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Энергодар вряд ли состоится в ближайшее время, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Пока даты не определены", - сказал Лихачев журналистам, отвечая на вопрос, определены ли даты визита Гросси в Энергодар. По его словам, визит навряд ли состоится до генеральной конференции МАГАТЭ. "А генеральная конференция в свою очередь будет в понедельник через понедельник", - добавил Лихачев.
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энергодар, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, росатом
Энергодар, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Росатом
Лихачев оценил вероятность визита главы МАГАТЭ в Энергодар
Лихачев: визит главы МАГАТЭ Гросси в Энергодар вряд ли состоится в ближайшее время
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Энергодар вряд ли состоится в ближайшее время, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Пока даты не определены", - сказал Лихачев журналистам, отвечая на вопрос, определены ли даты визита Гросси в Энергодар.
По его словам, визит навряд ли состоится до генеральной конференции МАГАТЭ.
"А генеральная конференция в свою очередь будет в понедельник через понедельник", - добавил Лихачев.