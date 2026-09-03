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Лихачев оценил вероятность визита главы МАГАТЭ в Энергодар

Лихачев оценил вероятность визита главы МАГАТЭ в Энергодар - 03.09.2026, ПРАЙМ

Лихачев оценил вероятность визита главы МАГАТЭ в Энергодар

Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Энергодар вряд ли состоится в ближайшее время, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:16+0300

2026-09-03T09:16+0300

2026-09-03T10:17+0300

энергодар

алексей лихачев

рафаэль гросси

магатэ

росатом

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Энергодар вряд ли состоится в ближайшее время, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Пока даты не определены", - сказал Лихачев журналистам, отвечая на вопрос, определены ли даты визита Гросси в Энергодар. По его словам, визит навряд ли состоится до генеральной конференции МАГАТЭ. "А генеральная конференция в свою очередь будет в понедельник через понедельник", - добавил Лихачев.

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энергодар, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, росатом