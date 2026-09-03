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Путин назвал слухи о заморозке вкладов россиян глупыми вбросами
Путин назвал слухи о заморозке вкладов россиян глупыми вбросами - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин назвал слухи о заморозке вкладов россиян глупыми вбросами
Президент России Владимир Путин назвал глупыми вбросами сообщения о возможности заморозки вкладов граждан РФ. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:04+0300
2026-09-03T12:04+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал глупыми вбросами сообщения о возможности заморозки вкладов граждан РФ. "Это просто вбросы. Кстати говоря, довольно глупые", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. На вопрос ведущего об опасениях заморозки сбережений населения президент ответил: "С какой стати".Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Финансы, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ, Вклады
Путин назвал слухи о заморозке вкладов россиян глупыми вбросами
Путин назвал сообщения о возможности заморозки вкладов россиян глупыми вбросами