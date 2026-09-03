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Владельцы кошек не жалуются на побочные эффекты от "Мультифела"
Владельцы кошек не жалуются на побочные эффекты от "Мультифела" - 03.09.2026, ПРАЙМ
Владельцы кошек не жалуются на побочные эффекты от "Мультифела"
Официальных жалоб от владельцев кошек на побочные эффекты после применения вакцины "Мультифел" не зафиксировано, сообщили РИА Новости в компании "Ветбиохим". | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T19:04+0300
2026-09-03T19:04+0300
2026-09-03T19:04+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Официальных жалоб от владельцев кошек на побочные эффекты после применения вакцины "Мультифел" не зафиксировано, сообщили РИА Новости в компании "Ветбиохим".
В Россельхознадзоре ранее сообщили РИА Новости, что пока не получали обращений о случаях гибели кошек после применения вакцины "Мультифел". В ведомстве напомнили, что в отношении "Ветбиохим" в настоящее время также проводится проверка из-за возникновения осложнений у домашних животных в результате применения вакцины "Мультикан-8".
"Официально обращений на нежелательные реакции у животных не поступало", - рассказали в компании.
Там подчеркнули, что в клиниках, с которыми они сотрудничают на постоянной основе, используют эту вакцину, нежелательных реакций у кошек не было.
В компании отметили, что в некоторых публикациях СМИ фигурирует вакцина, которой уже нет в продаже.
"В ряде публикаций упоминается вакцина "Мультифел-4" в упаковках, которых не существует в продаже в настоящее время. Просим внимательно проверять распространяемую информацию, в том числе наименование препарата, производителя, номер серии и срок годности", - добавили в компании.
Владельцев призвали незамедлительно обращаться в компанию в случае возникновения у животных нежелательных реакций, которые могли быть связаны с вакцинацией данным препаратом.
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бизнес, общество , россельхознадзор
Бизнес, Общество , Россельхознадзор
Владельцы кошек не жалуются на побочные эффекты от "Мультифела"
"Ветбиохим": жалоб от владельцев кошек на побочные эффекты после "Мультифела" нет
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Официальных жалоб от владельцев кошек на побочные эффекты после применения вакцины "Мультифел" не зафиксировано, сообщили РИА Новости в компании "Ветбиохим".
В Россельхознадзоре ранее сообщили РИА Новости, что пока не получали обращений о случаях гибели кошек после применения вакцины "Мультифел". В ведомстве напомнили, что в отношении "Ветбиохим" в настоящее время также проводится проверка из-за возникновения осложнений у домашних животных в результате применения вакцины "Мультикан-8".
"Официально обращений на нежелательные реакции у животных не поступало", - рассказали в компании.
Там подчеркнули, что в клиниках, с которыми они сотрудничают на постоянной основе, используют эту вакцину, нежелательных реакций у кошек не было.
В компании отметили, что в некоторых публикациях СМИ фигурирует вакцина, которой уже нет в продаже.
"В ряде публикаций упоминается вакцина "Мультифел-4" в упаковках, которых не существует в продаже в настоящее время. Просим внимательно проверять распространяемую информацию, в том числе наименование препарата, производителя, номер серии и срок годности", - добавили в компании.
Владельцев призвали незамедлительно обращаться в компанию в случае возникновения у животных нежелательных реакций, которые могли быть связаны с вакцинацией данным препаратом.