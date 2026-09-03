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Volkswagen ликвидирует бренд Seat к концу 2029 года - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Volkswagen ликвидирует бренд Seat к концу 2029 года
Volkswagen ликвидирует бренд Seat к концу 2029 года - 03.09.2026, ПРАЙМ
Volkswagen ликвидирует бренд Seat к концу 2029 года
Немецкий автоконцерн Volkswagen ликвидирует бренд Seat к концу 2029 года, говорится в документе, подготовленном для наблюдательного совета компании. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:59+0300
2026-09-03T10:59+0300
бизнес
финансы
европа
volkswagen
seat
skoda
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БЕРЛИН, 3 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen ликвидирует бренд Seat к концу 2029 года, говорится в документе, подготовленном для наблюдательного совета компании. "Бренд Seat будет свернут планомерно и с минимальными затратами не позднее конца 2029 года", - приводит издание WirtschaftsWoche (WiWo) выдержку из документа. При этом, согласно документу, владельцам автомобилей Seat будет гарантированно обеспечено сервисное обслуживание в дальнейшем. WiWo пишет, что решение концерна является окончательным. Seat уже исключен из планов развития автомобильного гиганта на 2030 год. Издание подчеркивает, что таким решением концерн намерен снизить расходы на бренд-группу Core, которая занимается марками Volkswagen, Skoda и сестринским брендом Seat Cupra. Агентство Блумберг сообщало 24 августа, что Volkswagen запланировал сокращения, которые могут затронуть до 140 тысяч рабочих мест. Гендиректор Volkswagen Оливер Блюме ранее заявил, что Volkswagen необходимо сократить производственные мощности в Европе более чем на 500 тысяч автомобилей в год. При этом он пока не объявлял о закрытии конкретных заводов, но предупредил, что немецкие предприятия компании слишком дороги по сравнению с конкурентами.
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бизнес, финансы, европа, volkswagen, seat, skoda
Бизнес, Финансы, ЕВРОПА, Volkswagen, Seat, Skoda
10:59 03.09.2026
 
Volkswagen ликвидирует бренд Seat к концу 2029 года

WiWo: Volkswagen ликвидирует бренд Seat к концу 2029 года

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БЕРЛИН, 3 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen ликвидирует бренд Seat к концу 2029 года, говорится в документе, подготовленном для наблюдательного совета компании.
"Бренд Seat будет свернут планомерно и с минимальными затратами не позднее конца 2029 года", - приводит издание WirtschaftsWoche (WiWo) выдержку из документа.
При этом, согласно документу, владельцам автомобилей Seat будет гарантированно обеспечено сервисное обслуживание в дальнейшем.
WiWo пишет, что решение концерна является окончательным. Seat уже исключен из планов развития автомобильного гиганта на 2030 год.
Издание подчеркивает, что таким решением концерн намерен снизить расходы на бренд-группу Core, которая занимается марками Volkswagen, Skoda и сестринским брендом Seat Cupra.
Агентство Блумберг сообщало 24 августа, что Volkswagen запланировал сокращения, которые могут затронуть до 140 тысяч рабочих мест. Гендиректор Volkswagen Оливер Блюме ранее заявил, что Volkswagen необходимо сократить производственные мощности в Европе более чем на 500 тысяч автомобилей в год. При этом он пока не объявлял о закрытии конкретных заводов, но предупредил, что немецкие предприятия компании слишком дороги по сравнению с конкурентами.
 
БизнесФинансыЕВРОПАVolkswagenSeatSkoda
 
 
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