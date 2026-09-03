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Путин обсудил стоимость авиабилетов на Дальний Восток на совещании

Путин обсудил стоимость авиабилетов на Дальний Восток на совещании - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин обсудил стоимость авиабилетов на Дальний Восток на совещании

Вопрос стоимости авиабилетов на Дальний Восток обсуждался на совещании с президентом России Владимиром Путиным, сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T16:44+0300

2026-09-03T16:44+0300

2026-09-03T16:49+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Вопрос стоимости авиабилетов на Дальний Восток обсуждался на совещании с президентом России Владимиром Путиным, сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Путин в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. "Вопрос стоимости билетов. Вы же догадываетесь, если мы поставили всего три вопроса на совещание под руководством президента Российской Федерации, то это были те три вопроса, которые нам показались самыми важными", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, юрий трутнев, вэф