https://1prime.ru/20260903/vopros-873001679.html
Путин обсудил стоимость авиабилетов на Дальний Восток на совещании
Путин обсудил стоимость авиабилетов на Дальний Восток на совещании - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин обсудил стоимость авиабилетов на Дальний Восток на совещании
Вопрос стоимости авиабилетов на Дальний Восток обсуждался на совещании с президентом России Владимиром Путиным, сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T16:44+0300
2026-09-03T16:44+0300
2026-09-03T16:49+0300
бизнес
россия
дальний восток
владивосток
владимир путин
юрий трутнев
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873001679.jpg?1788443396
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Вопрос стоимости авиабилетов на Дальний Восток обсуждался на совещании с президентом России Владимиром Путиным, сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Путин в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. "Вопрос стоимости билетов. Вы же догадываетесь, если мы поставили всего три вопроса на совещание под руководством президента Российской Федерации, то это были те три вопроса, которые нам показались самыми важными", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
дальний восток
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, юрий трутнев, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Юрий Трутнев, ВЭФ
Путин обсудил стоимость авиабилетов на Дальний Восток на совещании
Вопрос стоимости авиабилетов на Дальний Восток обсуждался на совещании с Путиным - Трутнев
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Вопрос стоимости авиабилетов на Дальний Восток обсуждался на совещании с президентом России Владимиром Путиным, сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Путин в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа.
"Вопрос стоимости билетов. Вы же догадываетесь, если мы поставили всего три вопроса на совещание под руководством президента Российской Федерации, то это были те три вопроса, которые нам показались самыми важными", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.