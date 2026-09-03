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Более 300 объектов на Дальнем Востоке подключили к сетям в этом году

Более 300 объектов на Дальнем Востоке подключили к сетям в этом году - 03.09.2026, ПРАЙМ

Более 300 объектов на Дальнем Востоке подключили к сетям в этом году

Работа прокуроров помогла подключить к сетям в нынешнем году свыше 300 объектов разного назначения на Дальнем Востоке, сообщил генеральный прокурор РФ Александр | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T02:59+0300

2026-09-03T02:59+0300

2026-09-03T02:59+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Работа прокуроров помогла подключить к сетям в нынешнем году свыше 300 объектов разного назначения на Дальнем Востоке, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан. Наряду с качественной нормативной базой ключевым условием для создания новых, расширения существующих производств является наличие энергетических мощностей, сказал Гуцан, выступая в четверг на сессии Восточного экономического форума "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны". "В текущем году в регионах Дальнего Востока результатом прокурорского реагирования стало подключение к электросетям более трехсот объектов промышленного, сельскохозяйственного и иного назначения", - отметил Гуцан. Вместе с тем еще много заявок остаются неисполненными, хотя опережающее строительство инженерной инфраструктуры для территорий перспективного развития критически важно, добавил он. "Необходимо синхронизировать создание точек подключения к сетям, так называемых "хабов", с реализацией инвестиционных проектов", - подчеркнул Гуцан. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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технологии, дальний восток, владивосток, вэф