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Путин рассказал о поддержке креативных платформ на Дальнем Востоке

Путин рассказал о поддержке креативных платформ на Дальнем Востоке - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о поддержке креативных платформ на Дальнем Востоке

Экосистема поддержки креативных платформ, таких как "Душа России и многих других, будет сформирована на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T10:22+0300

2026-09-03T10:22+0300

2026-09-03T10:46+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Экосистема поддержки креативных платформ, таких как "Душа России и многих других, будет сформирована на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. "Мы будем помогать креативным индустриям Дальнего Востока и Арктики масштабировать свои начинания. Для этого сформируем целую экосистему поддержки, включая производственные помещения, финансовые инструменты, каналы сотрудничества с иностранными партнерами и платформы для межкультурного диалога, например, такие как "Душа России", есть такой проект", - сказал Путин. Он отметил также, что в Якутске работает креативный кластер "Квартал труда", аналогичные объекты возводятся в Улан-Удэ, Благовещенске, Владивостоке. "Речь о точках притяжения небольшого , но очень перспективного бизнеса", - подчеркнул Путин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, владивосток, дальний восток, арктика, владимир путин, вэф