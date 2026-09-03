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Voyah открыл в России предзаказы на гибридный кроссовер Taishan
Voyah открыл в России предзаказы на гибридный кроссовер Taishan - 03.09.2026, ПРАЙМ
Voyah открыл в России предзаказы на гибридный кроссовер Taishan
Китайский бренд электромобилей и гибридов Voyah открыл в России предзаказы на гибридный кроссовер модели Taishan по цене от 8,85 миллиона рублей, сообщила... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:29+0300
2026-09-03T13:29+0300
2026-09-03T13:29+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Китайский бренд электромобилей и гибридов Voyah открыл в России предзаказы на гибридный кроссовер модели Taishan по цене от 8,85 миллиона рублей, сообщила пресс-служба марки.
"Voyah "Тайшан"/Taishan уже доступен для заказа в салонах официальных дилеров бренда. Клиенты имеют возможность приобрести новый гибридный кроссовер от 8 850 000 рублей с учетом государственной программы льготного автокредитования", - говорится в сообщении.
Автомобиль представляет собой полноразмерный гибридный кроссовер с запасом хода более 1,1 тысячи километров. При этом машина способна преодолеть до 280 километров исключительно на электротяге.
Бензиновый двигатель в данном гибриде работает только как генератор для зарядки тяговой аккумуляторной батареи емкостью 62,5 кВт.ч. Номинальная 30-минутная мощность силовой установки составляет 197 лошадиных сил, а пиковая мощность - 517 лошадиных сил.
Пакет зимних опций включает подогревов всех сидений и руля, а также специально для российского рынка - подогревы лобового стекла и форсунок омывателя.
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бизнес, технологии, россия
Бизнес, Технологии, РОССИЯ
Voyah открыл в России предзаказы на гибридный кроссовер Taishan
Китайский бренд Voyah открыл в России предзаказы на гибридный кроссовер Taishan
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Китайский бренд электромобилей и гибридов Voyah открыл в России предзаказы на гибридный кроссовер модели Taishan по цене от 8,85 миллиона рублей, сообщила пресс-служба марки.
"Voyah "Тайшан"/Taishan уже доступен для заказа в салонах официальных дилеров бренда. Клиенты имеют возможность приобрести новый гибридный кроссовер от 8 850 000 рублей с учетом государственной программы льготного автокредитования", - говорится в сообщении.
Автомобиль представляет собой полноразмерный гибридный кроссовер с запасом хода более 1,1 тысячи километров. При этом машина способна преодолеть до 280 километров исключительно на электротяге.
Бензиновый двигатель в данном гибриде работает только как генератор для зарядки тяговой аккумуляторной батареи емкостью 62,5 кВт.ч. Номинальная 30-минутная мощность силовой установки составляет 197 лошадиных сил, а пиковая мощность - 517 лошадиных сил.
Пакет зимних опций включает подогревов всех сидений и руля, а также специально для российского рынка - подогревы лобового стекла и форсунок омывателя.