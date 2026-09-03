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Voyah открыл в России предзаказы на гибридный кроссовер Taishan

Voyah открыл в России предзаказы на гибридный кроссовер Taishan - 03.09.2026, ПРАЙМ

Voyah открыл в России предзаказы на гибридный кроссовер Taishan

Китайский бренд электромобилей и гибридов Voyah открыл в России предзаказы на гибридный кроссовер модели Taishan по цене от 8,85 миллиона рублей, сообщила... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:29+0300

2026-09-03T13:29+0300

2026-09-03T13:29+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Китайский бренд электромобилей и гибридов Voyah открыл в России предзаказы на гибридный кроссовер модели Taishan по цене от 8,85 миллиона рублей, сообщила пресс-служба марки. "Voyah "Тайшан"/Taishan уже доступен для заказа в салонах официальных дилеров бренда. Клиенты имеют возможность приобрести новый гибридный кроссовер от 8 850 000 рублей с учетом государственной программы льготного автокредитования", - говорится в сообщении. Автомобиль представляет собой полноразмерный гибридный кроссовер с запасом хода более 1,1 тысячи километров. При этом машина способна преодолеть до 280 километров исключительно на электротяге. Бензиновый двигатель в данном гибриде работает только как генератор для зарядки тяговой аккумуляторной батареи емкостью 62,5 кВт.ч. Номинальная 30-минутная мощность силовой установки составляет 197 лошадиных сил, а пиковая мощность - 517 лошадиных сил. Пакет зимних опций включает подогревов всех сидений и руля, а также специально для российского рынка - подогревы лобового стекла и форсунок омывателя.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия