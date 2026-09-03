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ВТБ нарастил оборот эквайринга малого и среднего бизнеса в 1,5 раза

ВТБ нарастил оборот эквайринга малого и среднего бизнеса в 1,5 раза - 03.09.2026, ПРАЙМ

ВТБ нарастил оборот эквайринга малого и среднего бизнеса в 1,5 раза

Оборот эквайринга малого и среднего бизнеса вырос в 1,5 раза в первом полугодии 2026 года, сообщил ВТБ в рамках ВЭФ-2026. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T07:17+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Оборот эквайринга малого и среднего бизнеса вырос в 1,5 раза в первом полугодии 2026 года, сообщил ВТБ в рамках ВЭФ-2026. "За первое полугодие 2026 года ВТБ нарастил оборот эквайринга в сегменте среднего и малого бизнеса на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало результатом комплексной работы по расширению продуктовой линейки и улучшению тарифов на обслуживание", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Юлии Копытовой. Оборот клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ по торговому эквайрингу вырос на 51%, также сообщает банк. Количество операций с использованием POS-терминалов увеличилось более чем на четверть. Самый динамичный рост среди продуктов торгового эквайринга показало комплексное решение - фирменная ВТБ-Касса, обороты по ней выросли в 4 раза, количество операций - в 5 раз, сообщают в ВТБ. Оборот по интернет-эквайрингу увеличился в 5 раз, аналогичная динамика и по количеству онлайн-платежей - оно выросло в 4,6 раза. Основная доля - 95% офлайн- и онлайн-операций - по-прежнему приходится на оплату картами, при этом частота оплаты по СБП выросла вдвое по сравнению с первым полугодием 2025 года. Лидерами по оборотам эквайринга в первом полугодии 2026 года стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область и Краснодарский край. Больше всего транзакций пришлось на продукты питания, кафе и рестораны, а также пассажирские и грузовые перевозки, отмечает банк. "Такой активный рост по всем основным показателям мы связываем с целым набором факторов. Первый - развитие продуктовой и сервисной составляющей эквайринга ВТБ… Второй важный фактор - постоянное улучшение тарифной политики и развитие акционных механизмов для клиентов СМБ", - отметила Копытова. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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