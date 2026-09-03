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ВТБ в течение полугода откроет офис в Мумбаи, заявил Костин
ВТБ в течение полугода откроет офис в Мумбаи, заявил Костин - 03.09.2026, ПРАЙМ
ВТБ в течение полугода откроет офис в Мумбаи, заявил Костин
ВТБ в течение полугода планирует открыть офис в Мумбаи (Индия), заявил глава банка Андрей Костин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:50+0300
2026-09-03T13:50+0300
2026-09-03T14:57+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВТБ в течение полугода планирует открыть офис в Мумбаи (Индия), заявил глава банка Андрей Костин. "Мы считаем, что в течение полугода мы постараемся это сделать. В Мумбаи находится Центральный банк Индии, там находится основной бизнес, поэтому важно, помимо Дели, иметь еще отделение в Мумбаи", - сказал в интервью ИС "Вести" в рамках ВЭФ, отвечая на вопрос, когда будет открыт офис в Мумбаи. Ранее Костин сообщал РИА Новости, что ВТБ планирует увеличить свое присутствие в Индии и подал заявку на открытие следующего офиса в Мумбаи. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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банки, финансы, индия, владивосток, андрей костин, втб, вэф, центральные банки
Банки, Финансы, ИНДИЯ, Владивосток, Андрей Костин, ВТБ, ВЭФ, центральные банки, ВЭФ-2026
ВТБ в течение полугода откроет офис в Мумбаи, заявил Костин
Глава ВТБ Костин: банк планирует открыть офис в Мумбаи в течение полугода
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВТБ в течение полугода планирует открыть офис в Мумбаи (Индия), заявил глава банка Андрей Костин.
"Мы считаем, что в течение полугода мы постараемся это сделать. В Мумбаи находится Центральный банк Индии, там находится основной бизнес, поэтому важно, помимо Дели, иметь еще отделение в Мумбаи", - сказал в интервью ИС "Вести" в рамках ВЭФ, отвечая на вопрос, когда будет открыт офис в Мумбаи.
Ранее Костин сообщал РИА Новости, что ВТБ планирует увеличить свое присутствие в Индии и подал заявку на открытие следующего офиса в Мумбаи.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.