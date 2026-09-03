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Костин заявил, что не видит кризиса ликвидности в банковском секторе - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Костин заявил, что не видит кризиса ликвидности в банковском секторе
Костин заявил, что не видит кризиса ликвидности в банковском секторе - 03.09.2026, ПРАЙМ
Костин заявил, что не видит кризиса ликвидности в банковском секторе
ВТБ не видит кризиса ликвидности в банковском секторе, в случае нехватки краткосрочной ликвидности банки занимают у Банка России, заявил глава банка Андрей... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:56+0300
2026-09-03T14:57+0300
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финансы
владивосток
андрей костин
втб
банк россии
вэф
вэф-2026
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВТБ не видит кризиса ликвидности в банковском секторе, в случае нехватки краткосрочной ликвидности банки занимают у Банка России, заявил глава банка Андрей Костин. "Мы его не ощущаем, потому что это нормальная ситуация, не первый раз", - сказал он в интервью ИС "Вести", отвечая на вопрос, ощущают ли в ВТБ кризис ликвидности. По его словам, если есть какая-то нехватка краткосрочная ликвидности, то банки занимают у Банка России. "Это механизм, который используется уже очень много лет во всем мире. Поэтому на сегодня проблем нет", - добавил Костин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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банки, финансы, владивосток, андрей костин, втб, банк россии, вэф
Банки, Финансы, Владивосток, Андрей Костин, ВТБ, Банк России, ВЭФ, ВЭФ-2026
13:56 03.09.2026 (обновлено: 14:57 03.09.2026)
 
Костин заявил, что не видит кризиса ликвидности в банковском секторе

Костин: ВТБ не видит кризиса ликвидности в банковском секторе

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВТБ не видит кризиса ликвидности в банковском секторе, в случае нехватки краткосрочной ликвидности банки занимают у Банка России, заявил глава банка Андрей Костин.
"Мы его не ощущаем, потому что это нормальная ситуация, не первый раз", - сказал он в интервью ИС "Вести", отвечая на вопрос, ощущают ли в ВТБ кризис ликвидности.
По его словам, если есть какая-то нехватка краткосрочная ликвидности, то банки занимают у Банка России. "Это механизм, который используется уже очень много лет во всем мире. Поэтому на сегодня проблем нет", - добавил Костин.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026БанкиФинансыВладивостокАндрей КостинВТББанк РоссииВЭФ
 
 
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