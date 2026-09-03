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"Полюс" договорился с ВТБ о банковском сопровождении проекта на Сухом Логе
"Полюс" договорился с ВТБ о банковском сопровождении проекта на Сухом Логе - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Полюс" договорился с ВТБ о банковском сопровождении проекта на Сухом Логе
"Полюс" договорился с ВТБ о банковском сопровождении строительства золотодобывающего комплекса на месторождении Сухой Лог в Иркутской области, сообщила... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T20:16+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Полюс" договорился с ВТБ о банковском сопровождении строительства золотодобывающего комплекса на месторождении Сухой Лог в Иркутской области, сообщила компания.
Минприроды РФ рассказало РИА Новости в конце июля, что Сухой Лог считается крупнейшим месторождением золота в России, его запасы превышают 2,7 тысячи тонн драгметалла.
"Полюс" заключил с ВТБ соглашение о банковском сопровождении проекта строительства крупнейшего в России золотодобывающего комплекса на месторождении Сухой Лог в Иркутской области", - сказано в сообщении.
Отмечается, что документ в рамках Восточного экономического форума подписали вице-президент по работе с государственными органами группы "Полюс" Сергей Журавлев и руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей - старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин.
Согласно релизу, сотрудничество с ВТБ позволит "Полюсу" усилить финансовый контроль за расходованием средств в ходе реализации проекта. Кроме того, это поможет компании отслеживать сроки выполнения контрактов на каждом этапе.
"Мы создаем на месторождении Сухой Лог высокотехнологичное предприятие, где будут применяться передовые оборудование и методы добычи и переработки золота. Работа такого масштаба требует особой дисциплины в управлении инвестициями. Банковское сопровождение станет тем механизмом, который обеспечит прозрачность финансовых потоков на всех этапах строительства", - приводит пресс-служба слова Журавлева.
Запасы Сухого Лога, по международной классификации в соответствии Кодексом JORC, составляют свыше 43 миллионов унций золота, а ресурсы - 81 миллиона унций. Запуск этого проекта и выход на полную мощность увеличат добычу золота в России более чем на 20%. На месторождении планируется построить крупнейшую в России золотоизвлекательную фабрику. Ее мощность составит 34 миллиона тонн руды в год, годовое производство золота - 2,3-2,8 миллиона унций.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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финансы, россия, банки, иркутская область, владивосток, втб, минприроды, вэф
Финансы, РОССИЯ, Банки, Иркутская область, Владивосток, ВТБ, Минприроды, ВЭФ
"Полюс" договорился с ВТБ о банковском сопровождении проекта на Сухом Логе
"Полюс" договорился с ВТБ о сопровождении строительства золотодобывающего комплекса
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Полюс" договорился с ВТБ о банковском сопровождении строительства золотодобывающего комплекса на месторождении Сухой Лог в Иркутской области, сообщила компания.
Минприроды РФ рассказало РИА Новости в конце июля, что Сухой Лог считается крупнейшим месторождением золота в России, его запасы превышают 2,7 тысячи тонн драгметалла.
"Полюс" заключил с ВТБ соглашение о банковском сопровождении проекта строительства крупнейшего в России золотодобывающего комплекса на месторождении Сухой Лог в Иркутской области", - сказано в сообщении.
Отмечается, что документ в рамках Восточного экономического форума подписали вице-президент по работе с государственными органами группы "Полюс" Сергей Журавлев и руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей - старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин.
Согласно релизу, сотрудничество с ВТБ позволит "Полюсу" усилить финансовый контроль за расходованием средств в ходе реализации проекта. Кроме того, это поможет компании отслеживать сроки выполнения контрактов на каждом этапе.
"Мы создаем на месторождении Сухой Лог высокотехнологичное предприятие, где будут применяться передовые оборудование и методы добычи и переработки золота. Работа такого масштаба требует особой дисциплины в управлении инвестициями. Банковское сопровождение станет тем механизмом, который обеспечит прозрачность финансовых потоков на всех этапах строительства", - приводит пресс-служба слова Журавлева.
Запасы Сухого Лога, по международной классификации в соответствии Кодексом JORC, составляют свыше 43 миллионов унций золота, а ресурсы - 81 миллиона унций. Запуск этого проекта и выход на полную мощность увеличат добычу золота в России более чем на 20%. На месторождении планируется построить крупнейшую в России золотоизвлекательную фабрику. Ее мощность составит 34 миллиона тонн руды в год, годовое производство золота - 2,3-2,8 миллиона унций.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.