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ВВП Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем втрое, заявил Путин
ВВП Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем втрое, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
ВВП Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем втрое, заявил Путин
ВВП Дальнего Востока за последние 11 лет увеличился более чем втрое, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:20+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВВП Дальнего Востока за последние 11 лет увеличился более чем втрое, заявил президент РФ Владимир Путин. "Валовой региональный продукт Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем в три раза. Это очень хороший темп", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ, ВВП
ВВП Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем втрое, заявил Путин
Путин: ВВП Дальнего Востока за последние 11 лет увеличился более чем втрое