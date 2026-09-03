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ВВП Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем втрое, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
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ВВП Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем втрое, заявил Путин
ВВП Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем втрое, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
ВВП Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем втрое, заявил Путин
ВВП Дальнего Востока за последние 11 лет увеличился более чем втрое, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:20+0300
2026-09-03T09:20+0300
россия
дальний восток
владивосток
владимир путин
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВВП Дальнего Востока за последние 11 лет увеличился более чем втрое, заявил президент РФ Владимир Путин. "Валовой региональный продукт Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем в три раза. Это очень хороший темп", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
192
40
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россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, вэф, ввп
РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ, ВВП
09:20 03.09.2026
 
ВВП Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем втрое, заявил Путин

Путин: ВВП Дальнего Востока за последние 11 лет увеличился более чем втрое

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВВП Дальнего Востока за последние 11 лет увеличился более чем втрое, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Валовой региональный продукт Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем в три раза. Это очень хороший темп", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯДальний ВостокВладивостокВладимир ПутинВЭФВВП
 
 
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