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Вылов лосося в России в 2024 году в 2,3 раза ниже уровня 2024 года

Вылов лосося в России в 2024 году в 2,3 раза ниже уровня 2024 года - 03.09.2026, ПРАЙМ

Вылов лосося в России в 2024 году в 2,3 раза ниже уровня 2024 года

Вылов лосося в России в текущем году в 2,3 раза ниже уровня 2024 года, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T07:17+0300

2026-09-03T07:17+0300

2026-09-03T07:17+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Вылов лосося в России в текущем году в 2,3 раза ниже уровня 2024 года, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Лососевая путина в 2024 году оказалась худшей за 20 лет: было выловлено всего 235 тысяч тонн. Тогда Зверев говорил РИА Новости, что плохая лососевая путина в 2024 году не приведет к физическому дефициту. "По состоянию на 30 августа текущего года добыто только 89,14 тысячи тонн - в 3,5 раза ниже показателя прошлого года и в 2,3 раза ниже показателей 2024 года, после которого многие добытчики и трейдеры хватались за валидол", - сказал он на полях Восточного экономического форума. Президент ВАРПЭ отметил, что тихоокеанские лососи регулярно занимают третье-четвертое место в объеме вылова и составляют 5-11%. Однако после рекордных уловов 2018 и 2023 годов лососевый сектор возвращается в период низких уловов. "Возвращаемся к промысловой нормальности. В 1960-1990-е годы так и было", - подчеркнул Зверев. Он напомнил, что в феврале рыбохозяйственная наука представила оптимистичный прогноз вылова в 260 тысяч тонн и пессимистичный - 204 тысячи тонн. В конце апреля ученые сошлись на усредненном прогнозе – 227,03 тысячи тонн лососевых. "Прогноз рыбохозяйственной науки пока исполнен на 39%. Для сравнения: на конец августа 2025 года прогноз был выполнен на 99,6%, а 2024 года – на 64%", - сравнил Зверев. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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промышленность, бизнес, владивосток, варпэ, вэф