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Президент Индонезии оценил взаимодействие с Россией в торговле

Президент Индонезии оценил взаимодействие с Россией в торговле - 03.09.2026, ПРАЙМ

Президент Индонезии оценил взаимодействие с Россией в торговле

Взаимодействие между Россией и Индонезией может стать основой для успешной торговли, заявил президент республики Прабово Субианто. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T10:13+0300

2026-09-03T10:13+0300

2026-09-03T10:27+0300

россия

мировая экономика

индонезия

владивосток

прабово субианто

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Взаимодействие между Россией и Индонезией может стать основой для успешной торговли, заявил президент республики Прабово Субианто. "Взаимодействие между нами может стать основой для длительной и эффективной торговли. Результаты уже ощутимы", - сказал он на пленарной сессии Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, мировая экономика, индонезия, владивосток, прабово субианто, вэф