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Президент Индонезии оценил взаимодействие с Россией в торговле - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Президент Индонезии оценил взаимодействие с Россией в торговле
Президент Индонезии оценил взаимодействие с Россией в торговле - 03.09.2026, ПРАЙМ
Президент Индонезии оценил взаимодействие с Россией в торговле
Взаимодействие между Россией и Индонезией может стать основой для успешной торговли, заявил президент республики Прабово Субианто. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:13+0300
2026-09-03T10:27+0300
россия
мировая экономика
индонезия
владивосток
прабово субианто
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Взаимодействие между Россией и Индонезией может стать основой для успешной торговли, заявил президент республики Прабово Субианто. "Взаимодействие между нами может стать основой для длительной и эффективной торговли. Результаты уже ощутимы", - сказал он на пленарной сессии Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, мировая экономика, индонезия, владивосток, прабово субианто, вэф
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, Владивосток, Прабово Субианто, ВЭФ
10:13 03.09.2026 (обновлено: 10:27 03.09.2026)
 
Президент Индонезии оценил взаимодействие с Россией в торговле

Субианто: взаимодействие России и Индонезии может стать основой успешной торговли

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Взаимодействие между Россией и Индонезией может стать основой для успешной торговли, заявил президент республики Прабово Субианто.
"Взаимодействие между нами может стать основой для длительной и эффективной торговли. Результаты уже ощутимы", - сказал он на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯМировая экономикаИНДОНЕЗИЯВладивостокПрабово СубиантоВЭФ
 
 
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