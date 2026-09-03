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WSJ назвала оставшиеся у Европы варианты давления на Россию болезненными - 03.09.2026, ПРАЙМ
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WSJ назвала оставшиеся у Европы варианты давления на Россию болезненными
WSJ назвала оставшиеся у Европы варианты давления на Россию болезненными - 03.09.2026, ПРАЙМ
WSJ назвала оставшиеся у Европы варианты давления на Россию болезненными
Оставшиеся у Европы варианты по давлению на Россию сложны и дорогостоящи, а полное прекращение импорта российского газа является для европейцев болезненным,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T02:07+0300
2026-09-03T02:07+0300
газ
россия
запад
европа
москва
владимир путин
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Оставшиеся у Европы варианты по давлению на Россию сложны и дорогостоящи, а полное прекращение импорта российского газа является для европейцев болезненным, пишет американская газета Wall Street Journal. "Многие из (оставшихся вариантов - ред.) сложны или дорогостоящи... а полное прекращение импорта природного газа из России болезненно для европейских избирателей", - говорится в сообщении. Как пишет издание, попыткам принятия Европой более решительных действий против России мешает "необходимость достижения консенсуса". При этом, по оценкам Wall Street Journal, Европа уже исчерпала варианты "заметных дипломатических действий" против РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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газ, россия, запад, европа, москва, владимир путин
Газ, РОССИЯ, ЗАПАД, ЕВРОПА, МОСКВА, Владимир Путин
02:07 03.09.2026
 
WSJ назвала оставшиеся у Европы варианты давления на Россию болезненными

WSJ: оставшиеся у Европы варианты давления на Россию сложны и дорогостоящи

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Оставшиеся у Европы варианты по давлению на Россию сложны и дорогостоящи, а полное прекращение импорта российского газа является для европейцев болезненным, пишет американская газета Wall Street Journal.
"Многие из (оставшихся вариантов - ред.) сложны или дорогостоящи... а полное прекращение импорта природного газа из России болезненно для европейских избирателей", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, попыткам принятия Европой более решительных действий против России мешает "необходимость достижения консенсуса". При этом, по оценкам Wall Street Journal, Европа уже исчерпала варианты "заметных дипломатических действий" против РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ГазРОССИЯЗАПАДЕВРОПАМОСКВАВладимир Путин
 
 
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