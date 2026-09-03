https://1prime.ru/20260903/xiaomi-873006243.html
Xiaomi вышла на рынок Европы в 2027 году
Xiaomi вышла на рынок Европы в 2027 году - 03.09.2026, ПРАЙМ
Xiaomi вышла на рынок Европы в 2027 году
Китайская компания Xiaomi объявила о выходе своих электромобилей на рынок Европы в 2027 году и подписала соглашение с восемью ведущими автомобильными дилерскими | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T18:31+0300
2026-09-03T18:31+0300
2026-09-03T18:31+0300
бизнес
германия
европа
берлин
xiaomi
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ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Китайская компания Xiaomi объявила о выходе своих электромобилей на рынок Европы в 2027 году и подписала соглашение с восемью ведущими автомобильными дилерскими группами Германии, сообщает китайский информационный портал Sina.
"По мере приближения запланированного включения в список в 2027 году, Xiaomi Auto также расширит число партнеров по всей Европе", - пишет портал.
В рамках презентации на выставке IFA в Берлине компания подписала меморандум о сотрудничестве с крупнейшими автодилерами Германии, включая Emil Frey Germany, Autohaus Dinnebier и LUEG Mobility, что станет первым шагом по созданию сервисно-розничной сети бренда в регионе.
Кроме того, в конце августа Xiaomi запустила официальный международный сайт и глобальные соцсети для подготовки к старту продаж.
С момента выпуска своего первого электромобиля в начале 2024 года Xiaomi поставила покупателям в Китае более 700 тысяч автомобилей, сформировав основу для последующей экспансии на европейский рынок.
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бизнес, германия, европа, берлин, xiaomi
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Берлин, Xiaomi
Xiaomi вышла на рынок Европы в 2027 году
Sina: Xiaomi объявила о выходе своих электромобилей на европейский рынок в 2027 году
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Китайская компания Xiaomi объявила о выходе своих электромобилей на рынок Европы в 2027 году и подписала соглашение с восемью ведущими автомобильными дилерскими группами Германии, сообщает китайский информационный портал Sina.
"По мере приближения запланированного включения в список в 2027 году, Xiaomi Auto также расширит число партнеров по всей Европе", - пишет портал.
В рамках презентации на выставке IFA в Берлине компания подписала меморандум о сотрудничестве с крупнейшими автодилерами Германии, включая Emil Frey Germany, Autohaus Dinnebier и LUEG Mobility, что станет первым шагом по созданию сервисно-розничной сети бренда в регионе.
Кроме того, в конце августа Xiaomi запустила официальный международный сайт и глобальные соцсети для подготовки к старту продаж.
С момента выпуска своего первого электромобиля в начале 2024 года Xiaomi поставила покупателям в Китае более 700 тысяч автомобилей, сформировав основу для последующей экспансии на европейский рынок.