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Xiaomi вышла на рынок Европы в 2027 году - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Xiaomi вышла на рынок Европы в 2027 году
Xiaomi вышла на рынок Европы в 2027 году - 03.09.2026, ПРАЙМ
Xiaomi вышла на рынок Европы в 2027 году
Китайская компания Xiaomi объявила о выходе своих электромобилей на рынок Европы в 2027 году и подписала соглашение с восемью ведущими автомобильными дилерскими | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T18:31+0300
2026-09-03T18:31+0300
бизнес
германия
европа
берлин
xiaomi
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873006243.jpg?1788449469
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Китайская компания Xiaomi объявила о выходе своих электромобилей на рынок Европы в 2027 году и подписала соглашение с восемью ведущими автомобильными дилерскими группами Германии, сообщает китайский информационный портал Sina. "По мере приближения запланированного включения в список в 2027 году, Xiaomi Auto также расширит число партнеров по всей Европе", - пишет портал. В рамках презентации на выставке IFA в Берлине компания подписала меморандум о сотрудничестве с крупнейшими автодилерами Германии, включая Emil Frey Germany, Autohaus Dinnebier и LUEG Mobility, что станет первым шагом по созданию сервисно-розничной сети бренда в регионе. Кроме того, в конце августа Xiaomi запустила официальный международный сайт и глобальные соцсети для подготовки к старту продаж. С момента выпуска своего первого электромобиля в начале 2024 года Xiaomi поставила покупателям в Китае более 700 тысяч автомобилей, сформировав основу для последующей экспансии на европейский рынок.
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бизнес, германия, европа, берлин, xiaomi
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Берлин, Xiaomi
18:31 03.09.2026
 
Xiaomi вышла на рынок Европы в 2027 году

Sina: Xiaomi объявила о выходе своих электромобилей на европейский рынок в 2027 году

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ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Китайская компания Xiaomi объявила о выходе своих электромобилей на рынок Европы в 2027 году и подписала соглашение с восемью ведущими автомобильными дилерскими группами Германии, сообщает китайский информационный портал Sina.
"По мере приближения запланированного включения в список в 2027 году, Xiaomi Auto также расширит число партнеров по всей Европе", - пишет портал.
В рамках презентации на выставке IFA в Берлине компания подписала меморандум о сотрудничестве с крупнейшими автодилерами Германии, включая Emil Frey Germany, Autohaus Dinnebier и LUEG Mobility, что станет первым шагом по созданию сервисно-розничной сети бренда в регионе.
Кроме того, в конце августа Xiaomi запустила официальный международный сайт и глобальные соцсети для подготовки к старту продаж.
С момента выпуска своего первого электромобиля в начале 2024 года Xiaomi поставила покупателям в Китае более 700 тысяч автомобилей, сформировав основу для последующей экспансии на европейский рынок.
 
БизнесГЕРМАНИЯЕВРОПАБерлинXiaomi
 
 
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