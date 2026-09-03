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Xiaomi вышла на рынок Европы в 2027 году

Xiaomi вышла на рынок Европы в 2027 году - 03.09.2026, ПРАЙМ

Xiaomi вышла на рынок Европы в 2027 году

Китайская компания Xiaomi объявила о выходе своих электромобилей на рынок Европы в 2027 году и подписала соглашение с восемью ведущими автомобильными дилерскими | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T18:31+0300

2026-09-03T18:31+0300

2026-09-03T18:31+0300

бизнес

германия

европа

берлин

xiaomi

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ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Китайская компания Xiaomi объявила о выходе своих электромобилей на рынок Европы в 2027 году и подписала соглашение с восемью ведущими автомобильными дилерскими группами Германии, сообщает китайский информационный портал Sina. "По мере приближения запланированного включения в список в 2027 году, Xiaomi Auto также расширит число партнеров по всей Европе", - пишет портал. В рамках презентации на выставке IFA в Берлине компания подписала меморандум о сотрудничестве с крупнейшими автодилерами Германии, включая Emil Frey Germany, Autohaus Dinnebier и LUEG Mobility, что станет первым шагом по созданию сервисно-розничной сети бренда в регионе. Кроме того, в конце августа Xiaomi запустила официальный международный сайт и глобальные соцсети для подготовки к старту продаж. С момента выпуска своего первого электромобиля в начале 2024 года Xiaomi поставила покупателям в Китае более 700 тысяч автомобилей, сформировав основу для последующей экспансии на европейский рынок.

германия

европа

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, германия, европа, берлин, xiaomi