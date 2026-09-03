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Реальные зарплаты в России растут, безработица всего 2,3% - Путин

Реальные зарплаты в России растут, безработица всего 2,3% - Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ

Реальные зарплаты в России растут, безработица всего 2,3% - Путин

Реальные зарплаты в России растут, а безработица составляет всего 2,3%, причем на Дальнем Востоке она еще ниже, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:27+0300

2026-09-03T12:27+0300

2026-09-03T12:27+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России растут, а безработица составляет всего 2,3%, причем на Дальнем Востоке она еще ниже, заявил президент РФ Владимир Путин. Несмотря на все сложности, а их достаточно в каждой стране, заработная плата в России растет в реальном выражении, отметил глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Безработица составляет всего 2,3%. Кстати, в регионах Дальнего Востока всего 2,2%", - добавил он. Согласно последним данным Росстата, реальные зарплаты в России по итогам первого полугодия 2026 года выросли на 6,5%, а безработица по итогам июля составила 2,3%. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, общество , дальний восток, владивосток, владимир путин, росстат, вэф