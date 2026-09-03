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Завершение сертификации "Суперджета" ожидается весной следующего года - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Завершение сертификации "Суперджета" ожидается весной следующего года
Завершение сертификации "Суперджета" ожидается весной следующего года - 03.09.2026, ПРАЙМ
Завершение сертификации "Суперджета" ожидается весной следующего года
Завершение сертификации полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджета") ожидается весной следующего года, сообщили журналистам в Минпромторге России. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T04:30+0300
2026-09-03T04:30+0300
промышленность
россия
минпромторг
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Завершение сертификации полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджета") ожидается весной следующего года, сообщили журналистам в Минпромторге России. "По "Суперджету" - весной следующего года планируем завершить сертификацию в полностью импортозамещенном облике с новым двигателем ПД-8", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что в производственном центре в настоящее время в различной степени готовности в производстве находятся 28 самолетов. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
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промышленность, россия, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, Минпромторг
04:30 03.09.2026
 
Завершение сертификации "Суперджета" ожидается весной следующего года

Минпромторг: сертификацию полностью импортозамещенного SJ-100 планируется завершить весной

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Завершение сертификации полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджета") ожидается весной следующего года, сообщили журналистам в Минпромторге России.
"По "Суперджету" - весной следующего года планируем завершить сертификацию в полностью импортозамещенном облике с новым двигателем ПД-8", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в производственном центре в настоящее время в различной степени готовности в производстве находятся 28 самолетов.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
 
ПромышленностьРОССИЯМинпромторг
 
 
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