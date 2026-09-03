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Северный завоз должен осуществляться вне зависимости от внешней конъюнктуры - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Северный завоз должен осуществляться вне зависимости от внешней конъюнктуры
Северный завоз должен осуществляться вне зависимости от внешней конъюнктуры - 03.09.2026, ПРАЙМ
Северный завоз должен осуществляться вне зависимости от внешней конъюнктуры
Северный завоз должен осуществляться вне зависимости от внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации, заявил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:08+0300
2026-09-03T17:08+0300
россия
дальний восток
арктика
владивосток
госдума
минвостокразвития
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Северный завоз должен осуществляться вне зависимости от внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации, заявил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. "Убежден, что все намеченные планы по улучшению закона о северном завозе будут выполнимы. Коллеги, мы сегодня обсуждаем вопрос жизнеобеспечения. Северный завоз мы должны осуществлять вне зависимости от внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуры", - сказал Харитонов в ходе сессии "Северный завоз: цифровизация и доступность" на ВЭФ. По его словам, система северного завоза уже отлаживается, и думский комитет продолжит постоянную работу в этом направлении. Глава комитета считает, что в девятом созыве Госдумы роль комитета не ослабнет, а станет более ответственной и строгой. "И вместе с Минвостокразвития делали и будем делать все, чтобы никаких проблем у населения не возникало, и все-таки народ оттуда не уезжал, а как можно больше приезжали, местные, дети рожали, учились, жили, были и трудились, а на моря только ездили отдыхать", - подытожил Харитонов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, дальний восток, арктика, владивосток, госдума, минвостокразвития, вэф
РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владивосток, Госдума, Минвостокразвития, ВЭФ
17:08 03.09.2026
 
Северный завоз должен осуществляться вне зависимости от внешней конъюнктуры

Харитонов: северный завоз должен осуществляться вне зависимости от внешней конъюнктуры

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Северный завоз должен осуществляться вне зависимости от внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации, заявил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
"Убежден, что все намеченные планы по улучшению закона о северном завозе будут выполнимы. Коллеги, мы сегодня обсуждаем вопрос жизнеобеспечения. Северный завоз мы должны осуществлять вне зависимости от внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуры", - сказал Харитонов в ходе сессии "Северный завоз: цифровизация и доступность" на ВЭФ.
По его словам, система северного завоза уже отлаживается, и думский комитет продолжит постоянную работу в этом направлении. Глава комитета считает, что в девятом созыве Госдумы роль комитета не ослабнет, а станет более ответственной и строгой.
"И вместе с Минвостокразвития делали и будем делать все, чтобы никаких проблем у населения не возникало, и все-таки народ оттуда не уезжал, а как можно больше приезжали, местные, дети рожали, учились, жили, были и трудились, а на моря только ездили отдыхать", - подытожил Харитонов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯДальний ВостокАРКТИКАВладивостокГосдумаМинвостокразвитияВЭФ
 
 
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