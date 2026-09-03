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Жители Москвы совершили более 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае
Жители Москвы совершили более 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае - 03.09.2026, ПРАЙМ
Жители Москвы совершили более 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае
Жители Москвы совершили более 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае с момента его запуска год назад, инновационный транспорт уже проехал свыше 46 тысяч... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:54+0300
2026-09-03T11:54+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Жители Москвы совершили более 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае с момента его запуска год назад, инновационный транспорт уже проехал свыше 46 тысяч километров с учетом испытаний, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Третьего сентября 2025 года было запущено движение первого в мире беспилотного трамвая по маршруту 10 "Метро "Щукинская" - Улица Кулакова".
"С момента запуска инновационный транспорт проехал свыше 46 тысяч километров с учетом испытаний, а москвичи совершили на нем уже более 140 тысяч поездок... Инновационный транспорт самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, четко следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, переключает стрелки и точно придерживается графика", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Он добавил, что ведется подготовка к запуску беспилотных трамваев еще на двух маршрутах до конца 2026 года.
Заммэра отметил, что согласно стратегии развития транспорта, к 2030-му около двух третей столичных трамваев станут беспилотными, а к 2035 году - 90%.
"Горожане отмечают, что беспилотные трамваи едут так же плавно и аккуратно, как и обычные трамваи с водителем. Многие пассажиры даже не сразу замечают, что находятся в инновационном транспорте. Внутри салон выглядит привычно: такие же удобные кресла, поручни и разъемы для зарядки. Единственное напоминание об особенностях вагона - надпись "Это беспилотный трамвай" на борту", - подчеркивается в сообщении.
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бизнес, россия, москва
Жители Москвы совершили более 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае
Ликсутов: москвичи совершили более 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае за год
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Жители Москвы совершили более 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае с момента его запуска год назад, инновационный транспорт уже проехал свыше 46 тысяч километров с учетом испытаний, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Третьего сентября 2025 года было запущено движение первого в мире беспилотного трамвая по маршруту 10 "Метро "Щукинская" - Улица Кулакова".
"С момента запуска инновационный транспорт проехал свыше 46 тысяч километров с учетом испытаний, а москвичи совершили на нем уже более 140 тысяч поездок... Инновационный транспорт самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, четко следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, переключает стрелки и точно придерживается графика", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Он добавил, что ведется подготовка к запуску беспилотных трамваев еще на двух маршрутах до конца 2026 года.
Заммэра отметил, что согласно стратегии развития транспорта, к 2030-му около двух третей столичных трамваев станут беспилотными, а к 2035 году - 90%.
"Горожане отмечают, что беспилотные трамваи едут так же плавно и аккуратно, как и обычные трамваи с водителем. Многие пассажиры даже не сразу замечают, что находятся в инновационном транспорте. Внутри салон выглядит привычно: такие же удобные кресла, поручни и разъемы для зарядки. Единственное напоминание об особенностях вагона - надпись "Это беспилотный трамвай" на борту", - подчеркивается в сообщении.