https://1prime.ru/20260903/zhiteli-872982536.html

Жители Москвы совершили более 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае

Жители Москвы совершили более 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае - 03.09.2026, ПРАЙМ

Жители Москвы совершили более 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае

Жители Москвы совершили более 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае с момента его запуска год назад, инновационный транспорт уже проехал свыше 46 тысяч... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:54+0300

2026-09-03T11:54+0300

2026-09-03T11:54+0300

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872982536.jpg?1788425672

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Жители Москвы совершили более 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае с момента его запуска год назад, инновационный транспорт уже проехал свыше 46 тысяч километров с учетом испытаний, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Третьего сентября 2025 года было запущено движение первого в мире беспилотного трамвая по маршруту 10 "Метро "Щукинская" - Улица Кулакова". "С момента запуска инновационный транспорт проехал свыше 46 тысяч километров с учетом испытаний, а москвичи совершили на нем уже более 140 тысяч поездок... Инновационный транспорт самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, четко следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, переключает стрелки и точно придерживается графика", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении. Он добавил, что ведется подготовка к запуску беспилотных трамваев еще на двух маршрутах до конца 2026 года. Заммэра отметил, что согласно стратегии развития транспорта, к 2030-му около двух третей столичных трамваев станут беспилотными, а к 2035 году - 90%. "Горожане отмечают, что беспилотные трамваи едут так же плавно и аккуратно, как и обычные трамваи с водителем. Многие пассажиры даже не сразу замечают, что находятся в инновационном транспорте. Внутри салон выглядит привычно: такие же удобные кресла, поручни и разъемы для зарядки. Единственное напоминание об особенностях вагона - надпись "Это беспилотный трамвай" на борту", - подчеркивается в сообщении.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва