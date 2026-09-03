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Европе предстоит сложная зима, заявили аналитики
Европе предстоит сложная зима, заявили аналитики - 03.09.2026, ПРАЙМ
Европе предстоит сложная зима, заявили аналитики
Европе предстоит сложная зима из-за резкого роста цен на энергоносители и недостаточной готовности к увеличению спроса на них, пишет агентство Блумберг со... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T15:25+0300
2026-09-03T15:25+0300
2026-09-03T15:25+0300
газ
мировая экономика
европа
германия
италия
ice
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Европе предстоит сложная зима из-за резкого роста цен на энергоносители и недостаточной готовности к увеличению спроса на них, пишет агентство Блумберг со ссылкой на свои аналитические данные.
"У европейских политиков есть веские основания опасаться суровой зимы: до нее осталось всего несколько недель, цены на энергоносители стремительно растут, и регион плохо подготовлен к резкому увеличению спроса", - передает агентство.
По мнению аналитиков Блумберга, одним из самых очевидных признаков уязвимости Европы являются ее запасы газа, которые находятся на минимальном для этого времени года уровне за всю историю наблюдений с 2009 года.
Обычно запасы в хранилищах покрывают около трети спроса на газ в холодные месяцы и позволяют компенсировать резкий рост потребления. Однако восстанавливать их становится сложнее на фоне ближневосточного конфликта, нарушившего глобальные поставки энергоносителей. Европе придется активнее конкурировать с другими покупателями за сжиженный природный газ и поддерживать достаточно высокие цены, чтобы привлекать поставки, отмечается в материале.
В среду европейские цены на газ превысили отметку в 900 долларов впервые с декабря 2022 года, следует из данных лондонской биржи ICE. Как отмечает агентство, высокая стоимость СПГ уже сказывается на странах региона - особенно сложная ситуация складывается в Германии, где газовые хранилища заполнены лишь немногим более чем наполовину.
Италия и некоторые другие страны продвинулись в накоплении запасов дальше, однако из-за большого масштаба немецкого рынка поздние закупки Германии могут подтолкнуть цены вверх и усилить конкуренцию внутри Европы, пишет агентство.
Дополнительным риском остаются цены на дизельное топливо, которые в Европе растут значительно быстрее цен на нефть на фоне ближневосточного конфликта. Европа имеет ограниченные нефтеперерабатывающие мощности и сильно зависит от импорта дизеля.
По словам экспертов агентства, рост стоимости энергоносителей усиливает инфляционные риски и заставляет крупнейшие центральные банки рассматривать возможность повышения процентных ставок.
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газ, мировая экономика, европа, германия, италия, ice
Газ, Мировая экономика, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, ICE
Европе предстоит сложная зима, заявили аналитики
Блумберг: Европе предстоит сложная зима из-за резкого роста цен на энергоносители
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Европе предстоит сложная зима из-за резкого роста цен на энергоносители и недостаточной готовности к увеличению спроса на них, пишет агентство Блумберг со ссылкой на свои аналитические данные.
"У европейских политиков есть веские основания опасаться суровой зимы: до нее осталось всего несколько недель, цены на энергоносители стремительно растут, и регион плохо подготовлен к резкому увеличению спроса", - передает агентство.
По мнению аналитиков Блумберга, одним из самых очевидных признаков уязвимости Европы являются ее запасы газа, которые находятся на минимальном для этого времени года уровне за всю историю наблюдений с 2009 года.
Обычно запасы в хранилищах покрывают около трети спроса на газ в холодные месяцы и позволяют компенсировать резкий рост потребления. Однако восстанавливать их становится сложнее на фоне ближневосточного конфликта, нарушившего глобальные поставки энергоносителей. Европе придется активнее конкурировать с другими покупателями за сжиженный природный газ и поддерживать достаточно высокие цены, чтобы привлекать поставки, отмечается в материале.
В среду европейские цены на газ превысили отметку в 900 долларов впервые с декабря 2022 года, следует из данных лондонской биржи ICE. Как отмечает агентство, высокая стоимость СПГ уже сказывается на странах региона - особенно сложная ситуация складывается в Германии, где газовые хранилища заполнены лишь немногим более чем наполовину.
Италия и некоторые другие страны продвинулись в накоплении запасов дальше, однако из-за большого масштаба немецкого рынка поздние закупки Германии могут подтолкнуть цены вверх и усилить конкуренцию внутри Европы, пишет агентство.
Дополнительным риском остаются цены на дизельное топливо, которые в Европе растут значительно быстрее цен на нефть на фоне ближневосточного конфликта. Европа имеет ограниченные нефтеперерабатывающие мощности и сильно зависит от импорта дизеля.
По словам экспертов агентства, рост стоимости энергоносителей усиливает инфляционные риски и заставляет крупнейшие центральные банки рассматривать возможность повышения процентных ставок.