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Европе предстоит сложная зима, заявили аналитики

Европе предстоит сложная зима, заявили аналитики - 03.09.2026, ПРАЙМ

Европе предстоит сложная зима, заявили аналитики

Европе предстоит сложная зима из-за резкого роста цен на энергоносители и недостаточной готовности к увеличению спроса на них, пишет агентство Блумберг со... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T15:25+0300

2026-09-03T15:25+0300

2026-09-03T15:25+0300

газ

мировая экономика

европа

германия

италия

ice

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Европе предстоит сложная зима из-за резкого роста цен на энергоносители и недостаточной готовности к увеличению спроса на них, пишет агентство Блумберг со ссылкой на свои аналитические данные. "У европейских политиков есть веские основания опасаться суровой зимы: до нее осталось всего несколько недель, цены на энергоносители стремительно растут, и регион плохо подготовлен к резкому увеличению спроса", - передает агентство. По мнению аналитиков Блумберга, одним из самых очевидных признаков уязвимости Европы являются ее запасы газа, которые находятся на минимальном для этого времени года уровне за всю историю наблюдений с 2009 года. Обычно запасы в хранилищах покрывают около трети спроса на газ в холодные месяцы и позволяют компенсировать резкий рост потребления. Однако восстанавливать их становится сложнее на фоне ближневосточного конфликта, нарушившего глобальные поставки энергоносителей. Европе придется активнее конкурировать с другими покупателями за сжиженный природный газ и поддерживать достаточно высокие цены, чтобы привлекать поставки, отмечается в материале. В среду европейские цены на газ превысили отметку в 900 долларов впервые с декабря 2022 года, следует из данных лондонской биржи ICE. Как отмечает агентство, высокая стоимость СПГ уже сказывается на странах региона - особенно сложная ситуация складывается в Германии, где газовые хранилища заполнены лишь немногим более чем наполовину. Италия и некоторые другие страны продвинулись в накоплении запасов дальше, однако из-за большого масштаба немецкого рынка поздние закупки Германии могут подтолкнуть цены вверх и усилить конкуренцию внутри Европы, пишет агентство. Дополнительным риском остаются цены на дизельное топливо, которые в Европе растут значительно быстрее цен на нефть на фоне ближневосточного конфликта. Европа имеет ограниченные нефтеперерабатывающие мощности и сильно зависит от импорта дизеля. По словам экспертов агентства, рост стоимости энергоносителей усиливает инфляционные риски и заставляет крупнейшие центральные банки рассматривать возможность повышения процентных ставок.

европа

германия

италия

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газ, мировая экономика, европа, германия, италия, ice