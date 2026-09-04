Есть способ сделать НПФ и ПИФы доходнее пятилетних портфелей

МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Институт прикладных экономических исследований РАНХиГС изучил возможность увеличения доли акций в портфелях НПФ и ПИФов без потери надежности долгосрочных сбережений. В условиях спада на внутреннем рынке акций (индекс Мосбиржи снизился на 20,9% за январь–август 2026 г.) поддержка со стороны институциональных инвесторов может быть выгодна и для самих портфелей.Несмотря на господдержку долгосрочных сбережений, доля вложений в акции со стороны НПФ и ПИФов сокращается, что усиливает падение рынка. Эксперты РАНХиГС на цифрах показывают, что долгосрочная стратегия позволяет игнорировать краткосрочную волатильность и получать дополнительную доходность за счет покупок на спадах и продаж на пиках.Историческое моделирование пятилетних портфелей из российских акций и облигаций за 2005–2025 годы показывает: увеличение доли акций с 10% до 40% повышает реальную доходность (с 2,4% до 3,9% годовых) и коэффициент доходность/риск без риска номинальных убытков. При горизонте 7–10 лет результаты улучшаются, так как на длинных интервалах акции дают положительную премию за риск.Консервативная структура портфелей НПФ ведет к потерям доходности клиентов. Сравнение модельных портфелей с реальными НПФ за 2005–2025 годов показало, что валовая накопленная доходность пенсионных накоплений в НПФ была ниже инфляции и доходности облигационных индексов. Пенсионные резервы показали результат лучше, но тоже уступали модельным портфелям с высокой долей акций.Инвестиционные решения зависят от прогнозов доходности, но часто неизвестно, используют ли институциональные инвесторы долгосрочные стратегии. Нынешний спад объясняется классическими моделями ценообразования. Прогнозные модели на основе дивидендов и будущей доходности показывают: при снижении ключевой ставки ЦБ до 8–10% вероятен разворот в пользу акций. До этого заниженная стоимость акций — хорошая возможность для инвесторов с длинными деньгами.Увеличение доли акций в НПФ с текущих 8% до 20–40% может обеспечить приток на рынок от 1,4 до 2,72 триллиона рублей, что составляет 5,4–14,2% от свободно обращающихся акций.Сейчас есть предпосылки для активного применения стратегий жизненного цикла в НПФ с учетом риск-профиля участников. Для молодых поколений с длинным горизонтом доля акций может быть выше. Однако для этого нужно изменить параметры стресс-тестирования, предусмотрев отдельные требования для таких портфелей при сохранении жестких норм для консервативных портфелей других участников.Автор: Александр Абрамов, зав. Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС
МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Институт прикладных экономических исследований РАНХиГС изучил возможность увеличения доли акций в портфелях НПФ и ПИФов без потери надежности долгосрочных сбережений. В условиях спада на внутреннем рынке акций (индекс Мосбиржи снизился на 20,9% за январь–август 2026 г.) поддержка со стороны институциональных инвесторов может быть выгодна и для самих портфелей.
Несмотря на господдержку долгосрочных сбережений, доля вложений в акции со стороны НПФ и ПИФов сокращается, что усиливает падение рынка. Эксперты РАНХиГС на цифрах показывают, что долгосрочная стратегия позволяет игнорировать краткосрочную волатильность и получать дополнительную доходность за счет покупок на спадах и продаж на пиках.
Историческое моделирование пятилетних портфелей из российских акций и облигаций за 2005–2025 годы показывает: увеличение доли акций с 10% до 40% повышает реальную доходность (с 2,4% до 3,9% годовых) и коэффициент доходность/риск без риска номинальных убытков. При горизонте 7–10 лет результаты улучшаются, так как на длинных интервалах акции дают положительную премию за риск.
Консервативная структура портфелей НПФ ведет к потерям доходности клиентов. Сравнение модельных портфелей с реальными НПФ за 2005–2025 годов показало, что валовая накопленная доходность пенсионных накоплений в НПФ была ниже инфляции и доходности облигационных индексов. Пенсионные резервы показали результат лучше, но тоже уступали модельным портфелям с высокой долей акций.
Инвестиционные решения зависят от прогнозов доходности, но часто неизвестно, используют ли институциональные инвесторы долгосрочные стратегии. Нынешний спад объясняется классическими моделями ценообразования. Прогнозные модели на основе дивидендов и будущей доходности показывают: при снижении ключевой ставки ЦБ до 8–10% вероятен разворот в пользу акций. До этого заниженная стоимость акций — хорошая возможность для инвесторов с длинными деньгами.
Увеличение доли акций в НПФ с текущих 8% до 20–40% может обеспечить приток на рынок от 1,4 до 2,72 триллиона рублей, что составляет 5,4–14,2% от свободно обращающихся акций.
Сейчас есть предпосылки для активного применения стратегий жизненного цикла в НПФ с учетом риск-профиля участников. Для молодых поколений с длинным горизонтом доля акций может быть выше. Однако для этого нужно изменить параметры стресс-тестирования, предусмотрев отдельные требования для таких портфелей при сохранении жестких норм для консервативных портфелей других участников.
Автор: Александр Абрамов, зав. Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС
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