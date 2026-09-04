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ADNOC продолжает загружать СПГ на танкеры в Персидском заливе - 04.09.2026, ПРАЙМ
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ADNOC продолжает загружать СПГ на танкеры в Персидском заливе
ADNOC продолжает загружать СПГ на танкеры в Персидском заливе - 04.09.2026, ПРАЙМ
ADNOC продолжает загружать СПГ на танкеры в Персидском заливе
Национальная нефтяная компания эмирата ОАЭ Абу-Даби ADNOC продолжает загружать сжиженный природный газ (СПГ) на танкеры в Персидском заливе, несмотря на перебои | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:51+0300
2026-09-04T10:51+0300
газ
персидский залив
ормузский пролив
оаэ
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания эмирата ОАЭ Абу-Даби ADNOC продолжает загружать сжиженный природный газ (СПГ) на танкеры в Персидском заливе, несмотря на перебои с поставками энергоносителей через Ормузский пролив и новую эскалацию боевых действий, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на спутниковые снимки и данные отслеживания судов. "Национальная нефтяная компания Абу-Даби, по всей видимости, продолжает погрузку сжиженного природного газа на танкеры в Персидском заливе, несмотря на продолжающиеся перебои в поставках энергоносителей через Ормузский пролив и недавнюю эскалацию боевых действий в этом водном пути", - передает Блумберг. Согласно полученным со спутников снимкам, 2 сентября у экспортного терминала на острове Дас находился танкер, еще как минимум одно судно было замечено поблизости. При этом системы отслеживания не показывали танкеры рядом с терминалом, что может указывать на отключение транспондеров для снижения риска обнаружения, отмечает издание. Кроме того, спутниковые снимки показывали несколько судов у терминала в течение последних нескольких месяцев. Это указывает на то, что ADNOC удалось добиться некоторых успехов в вывозе СПГ из Персидского залива, пишет Блумберг. По данным отслеживания судов, которые приводит агентство, связанные с компанией СПГ-танкеры прекращают передавать сигналы в районе Ормузского пролива и Персидского залива. Суда останавливаются у восточного побережья ОАЭ, отключают транспондеры и проходят пролив до острова Дас без передачи данных, а после выхода из залива возобновляют передачу сигналов. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) во вторник сообщило о нанесении американскими военными ударов по Ирану. Тегеран ответил на это своими ударами, атаковав, как сообщил КСИР, американскую базу в Иордании. Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. На фоне региональной напряженности интенсивность судоходства через него заметно снизилась. В последние дни число проходящих судов сократилось до единичных показателей, при этом крупные нефтяные танкеры и газовозы практически перестали использовать маршрут.
персидский залив
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газ, персидский залив, ормузский пролив, оаэ, adnoc, ксир
Газ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Ормузский пролив, ОАЭ, ADNOC, КСИР
10:51 04.09.2026
 
ADNOC продолжает загружать СПГ на танкеры в Персидском заливе

ADNOC продолжает загружать СПГ на танкеры в Персидском заливе, несмотря на боевые действия

© AFP / Jiji Press/ StringerТанкер для транспортировки сжиженного природного газа
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
© AFP / Jiji Press/ Stringer
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания эмирата ОАЭ Абу-Даби ADNOC продолжает загружать сжиженный природный газ (СПГ) на танкеры в Персидском заливе, несмотря на перебои с поставками энергоносителей через Ормузский пролив и новую эскалацию боевых действий, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на спутниковые снимки и данные отслеживания судов.
"Национальная нефтяная компания Абу-Даби, по всей видимости, продолжает погрузку сжиженного природного газа на танкеры в Персидском заливе, несмотря на продолжающиеся перебои в поставках энергоносителей через Ормузский пролив и недавнюю эскалацию боевых действий в этом водном пути", - передает Блумберг.
Согласно полученным со спутников снимкам, 2 сентября у экспортного терминала на острове Дас находился танкер, еще как минимум одно судно было замечено поблизости. При этом системы отслеживания не показывали танкеры рядом с терминалом, что может указывать на отключение транспондеров для снижения риска обнаружения, отмечает издание.
Кроме того, спутниковые снимки показывали несколько судов у терминала в течение последних нескольких месяцев. Это указывает на то, что ADNOC удалось добиться некоторых успехов в вывозе СПГ из Персидского залива, пишет Блумберг.
По данным отслеживания судов, которые приводит агентство, связанные с компанией СПГ-танкеры прекращают передавать сигналы в районе Ормузского пролива и Персидского залива. Суда останавливаются у восточного побережья ОАЭ, отключают транспондеры и проходят пролив до острова Дас без передачи данных, а после выхода из залива возобновляют передачу сигналов.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) во вторник сообщило о нанесении американскими военными ударов по Ирану. Тегеран ответил на это своими ударами, атаковав, как сообщил КСИР, американскую базу в Иордании.
Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. На фоне региональной напряженности интенсивность судоходства через него заметно снизилась. В последние дни число проходящих судов сократилось до единичных показателей, при этом крупные нефтяные танкеры и газовозы практически перестали использовать маршрут.
 
ГазПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВОрмузский проливОАЭADNOCКСИР
 
 
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