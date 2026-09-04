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"Аэрофлот" допустил снижение пассажиропотока в 2026 году
"Аэрофлот" допустил снижение пассажиропотока в 2026 году - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" допустил снижение пассажиропотока в 2026 году
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 году может немного снизиться по сравнению с прошлогодними показателями, допускает генеральный директор "Аэрофлота" | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:30+0300
2026-09-04T11:30+0300
2026-09-04T11:30+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 году может немного снизиться по сравнению с прошлогодними показателями, допускает генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"В пределах 2025 года, может будет незначительное снижение", - сказал Александровский журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос о прогнозе пассажиропотока на 2026 год.
"Но я не исключаю, что кто-то из отечественных перевозчиков может добавить в четвертом квартале, например, на международных линиях", - добавил глава "Аэрофлота".
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году снизился на 2,6% и составил 108,85 миллиона человек.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Аэрофлот, ВЭФ
"Аэрофлот" допустил снижение пассажиропотока в 2026 году
Глава "Аэрофлота" Александровский допустил небольшое снижение пассажиропотока в 2026 году
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 году может немного снизиться по сравнению с прошлогодними показателями, допускает генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"В пределах 2025 года, может будет незначительное снижение", - сказал Александровский журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос о прогнозе пассажиропотока на 2026 год.
"Но я не исключаю, что кто-то из отечественных перевозчиков может добавить в четвертом квартале, например, на международных линиях", - добавил глава "Аэрофлота".
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году снизился на 2,6% и составил 108,85 миллиона человек.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.