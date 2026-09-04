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"Аэрофлот" использует авиакеросин российского производства
"Аэрофлот" использует авиакеросин российского производства - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" использует авиакеросин российского производства
"Аэрофлот" использует авиакеросин марки Jet A-1 российского производства и видит тенденцию к росту его закупок, сообщил глава компании Сергей Александровский. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:30+0300
2026-09-04T11:30+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" использует авиакеросин марки Jet A-1 российского производства и видит тенденцию к росту его закупок, сообщил глава компании Сергей Александровский.
"Он полностью сертифицирован, поэтому мы его используем", - сказал Александровский журналистам об использовании авиакеросина марки Jet A-1 российского производства.
"Пока еще нет, но есть тенденция к увеличению", - ответил он на вопрос, в больших ли объемах закупается Jet A-1.
Jet A-1 - это марка авиационного керосина, который служит основным видом топлива для турбореактивных двигателей пассажирских и грузовых самолетов по всему миру.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, аэрофлот, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Аэрофлот, ВЭФ
"Аэрофлот" использует авиакеросин российского производства
"Аэрофлот" видит тенденцию к росту закупок авиакеросина из России
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" использует авиакеросин марки Jet A-1 российского производства и видит тенденцию к росту его закупок, сообщил глава компании Сергей Александровский.
"Он полностью сертифицирован, поэтому мы его используем", - сказал Александровский журналистам об использовании авиакеросина марки Jet A-1 российского производства.
"Пока еще нет, но есть тенденция к увеличению", - ответил он на вопрос, в больших ли объемах закупается Jet A-1.
Jet A-1 - это марка авиационного керосина, который служит основным видом топлива для турбореактивных двигателей пассажирских и грузовых самолетов по всему миру.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.