https://1prime.ru/20260904/aeroflot-873027479.html

"Аэрофлот" использует авиакеросин российского производства

"Аэрофлот" использует авиакеросин российского производства - 04.09.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" использует авиакеросин российского производства

"Аэрофлот" использует авиакеросин марки Jet A-1 российского производства и видит тенденцию к росту его закупок, сообщил глава компании Сергей Александровский. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:30+0300

2026-09-04T11:30+0300

2026-09-04T11:30+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" использует авиакеросин марки Jet A-1 российского производства и видит тенденцию к росту его закупок, сообщил глава компании Сергей Александровский. "Он полностью сертифицирован, поэтому мы его используем", - сказал Александровский журналистам об использовании авиакеросина марки Jet A-1 российского производства. "Пока еще нет, но есть тенденция к увеличению", - ответил он на вопрос, в больших ли объемах закупается Jet A-1. Jet A-1 - это марка авиационного керосина, который служит основным видом топлива для турбореактивных двигателей пассажирских и грузовых самолетов по всему миру. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, владивосток, аэрофлот, вэф