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"Аэрофлот" видит смещение спроса на транспорт на коротких маршрутах
"Аэрофлот" видит смещение спроса на транспорт на коротких маршрутах - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" видит смещение спроса на транспорт на коротких маршрутах
"Аэрофлот" видит смещение спроса на железнодорожный и автомобильный транспорт на коротких маршрутах, но авиакомпания готова к такой конкуренции, рассказал... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:30+0300
2026-09-04T11:30+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" видит смещение спроса на железнодорожный и автомобильный транспорт на коротких маршрутах, но авиакомпания готова к такой конкуренции, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"На коротких направлениях конкуренция всегда была высокая со стороны железной дороги и автотранспорта. К такой конкуренции готовы, независимо от условий нашей работы. Замечаем, что на коротких направлениях есть определенное смещение спроса.., но это не критичные значения", - сказал Александровский журналистам на ВЭФ.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, аэрофлот, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Аэрофлот, ВЭФ
"Аэрофлот" видит смещение спроса на транспорт на коротких маршрутах
Гендиректор Александровский: "Аэрофлот" видит смещение спроса на железнодорожный транспорт
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" видит смещение спроса на железнодорожный и автомобильный транспорт на коротких маршрутах, но авиакомпания готова к такой конкуренции, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"На коротких направлениях конкуренция всегда была высокая со стороны железной дороги и автотранспорта. К такой конкуренции готовы, независимо от условий нашей работы. Замечаем, что на коротких направлениях есть определенное смещение спроса.., но это не критичные значения", - сказал Александровский журналистам на ВЭФ.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.