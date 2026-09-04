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"Аэрофлот" готов участвовать в реализации самолетов "Ижавиа"
"Аэрофлот" готов участвовать в реализации самолетов "Ижавиа" - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" готов участвовать в реализации самолетов "Ижавиа"
Группа "Аэрофлот" заинтересована в самолетах лишенной сертификата авиакомпании "Ижавиа" и готова поучаствовать в их реализации, если она будет, рассказал... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:30+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" заинтересована в самолетах лишенной сертификата авиакомпании "Ижавиа" и готова поучаствовать в их реализации, если она будет, рассказал журналистам на ВЭФ глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"Безусловно", - ответил он на вопрос, заинтересована ли группа в самолетах "Ижавиа".
"Если компания подойдет к стадии реализации этих воздушных судов, мы в этом, безусловно, поучаствуем... Но никаких активных обсуждений пока нет", - добавил Александровский.
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа " с 1 августа. Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании.
Глава "Росавиации" Дмитрий Ядров в среду сообщил, что документы "Ижавиа" на получение нового сертификата находятся на рассмотрении. А временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова в начале августа говорила, что "Ижавиа" может вернуть летный сертификат к началу ноября.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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"Аэрофлот" готов участвовать в реализации самолетов "Ижавиа"
Александровский: "Аэрофлот" готов участвовать в реализации самолетов "Ижавиа"
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" заинтересована в самолетах лишенной сертификата авиакомпании "Ижавиа" и готова поучаствовать в их реализации, если она будет, рассказал журналистам на ВЭФ глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"Безусловно", - ответил он на вопрос, заинтересована ли группа в самолетах "Ижавиа".
"Если компания подойдет к стадии реализации этих воздушных судов, мы в этом, безусловно, поучаствуем... Но никаких активных обсуждений пока нет", - добавил Александровский.
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа " с 1 августа. Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании.
Глава "Росавиации" Дмитрий Ядров в среду сообщил, что документы "Ижавиа" на получение нового сертификата находятся на рассмотрении. А временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова в начале августа говорила, что "Ижавиа" может вернуть летный сертификат к началу ноября.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.