Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" готов участвовать в реализации самолетов "Ижавиа" - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/aeroflot-873027646.html
"Аэрофлот" готов участвовать в реализации самолетов "Ижавиа"
"Аэрофлот" готов участвовать в реализации самолетов "Ижавиа" - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" готов участвовать в реализации самолетов "Ижавиа"
Группа "Аэрофлот" заинтересована в самолетах лишенной сертификата авиакомпании "Ижавиа" и готова поучаствовать в их реализации, если она будет, рассказал... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:30+0300
2026-09-04T11:30+0300
бизнес
россия
удмуртия
владивосток
аэрофлот
росавиация
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873027646.jpg?1788510659
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" заинтересована в самолетах лишенной сертификата авиакомпании "Ижавиа" и готова поучаствовать в их реализации, если она будет, рассказал журналистам на ВЭФ глава "Аэрофлота" Сергей Александровский. "Безусловно", - ответил он на вопрос, заинтересована ли группа в самолетах "Ижавиа". "Если компания подойдет к стадии реализации этих воздушных судов, мы в этом, безусловно, поучаствуем... Но никаких активных обсуждений пока нет", - добавил Александровский. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа " с 1 августа. Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании. Глава "Росавиации" Дмитрий Ядров в среду сообщил, что документы "Ижавиа" на получение нового сертификата находятся на рассмотрении. А временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова в начале августа говорила, что "Ижавиа" может вернуть летный сертификат к началу ноября. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
удмуртия
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, удмуртия, владивосток, аэрофлот, росавиация, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Удмуртия, Владивосток, Аэрофлот, Росавиация, ВЭФ
11:30 04.09.2026
 
"Аэрофлот" готов участвовать в реализации самолетов "Ижавиа"

Александровский: "Аэрофлот" готов участвовать в реализации самолетов "Ижавиа"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" заинтересована в самолетах лишенной сертификата авиакомпании "Ижавиа" и готова поучаствовать в их реализации, если она будет, рассказал журналистам на ВЭФ глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"Безусловно", - ответил он на вопрос, заинтересована ли группа в самолетах "Ижавиа".
"Если компания подойдет к стадии реализации этих воздушных судов, мы в этом, безусловно, поучаствуем... Но никаких активных обсуждений пока нет", - добавил Александровский.
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа " с 1 августа. Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании.
Глава "Росавиации" Дмитрий Ядров в среду сообщил, что документы "Ижавиа" на получение нового сертификата находятся на рассмотрении. А временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова в начале августа говорила, что "Ижавиа" может вернуть летный сертификат к началу ноября.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯУдмуртияВладивостокАэрофлотРосавиацияВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала