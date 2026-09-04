https://1prime.ru/20260904/aeroflot-873027646.html

"Аэрофлот" готов участвовать в реализации самолетов "Ижавиа"

"Аэрофлот" готов участвовать в реализации самолетов "Ижавиа" - 04.09.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" готов участвовать в реализации самолетов "Ижавиа"

Группа "Аэрофлот" заинтересована в самолетах лишенной сертификата авиакомпании "Ижавиа" и готова поучаствовать в их реализации, если она будет, рассказал... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:30+0300

2026-09-04T11:30+0300

2026-09-04T11:30+0300

бизнес

россия

удмуртия

владивосток

аэрофлот

росавиация

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873027646.jpg?1788510659

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" заинтересована в самолетах лишенной сертификата авиакомпании "Ижавиа" и готова поучаствовать в их реализации, если она будет, рассказал журналистам на ВЭФ глава "Аэрофлота" Сергей Александровский. "Безусловно", - ответил он на вопрос, заинтересована ли группа в самолетах "Ижавиа". "Если компания подойдет к стадии реализации этих воздушных судов, мы в этом, безусловно, поучаствуем... Но никаких активных обсуждений пока нет", - добавил Александровский. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа " с 1 августа. Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании. Глава "Росавиации" Дмитрий Ядров в среду сообщил, что документы "Ижавиа" на получение нового сертификата находятся на рассмотрении. А временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова в начале августа говорила, что "Ижавиа" может вернуть летный сертификат к началу ноября. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

удмуртия

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, удмуртия, владивосток, аэрофлот, росавиация, вэф