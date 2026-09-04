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"Аэрофлот" готов рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2026 года
"Аэрофлот" готов рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2026 года - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" готов рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2026 года
Руководство "Аэрофлота" готово рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2026 года в случае достижения положительных финансовых результатов, сообщил глава... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:31+0300
2026-09-04T11:31+0300
2026-09-04T11:31+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Руководство "Аэрофлота" готово рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2026 года в случае достижения положительных финансовых результатов, сообщил глава компании Сергей Александровский.
"Если мы достигнем положительного значения по финансовому результату, мы готовы также рекомендовать выплачивать дивиденды", - сказал Александровский журналистам на ВЭФ.
Глава "Аэрофлота" выразил надежду, что компании удастся выйти в плюс и выплатить дивиденды, но отметил, что решение будут принимать акционеры.
Скорректированная чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в первом полугодии 2026 года снизилась на 88,4% и составила 0,5 миллиарда рублей, а по РСБУ был зафиксирован скорректированный чистый убыток в 1,5 миллиарда рублей против прибыли в 15,8 миллиарда рублей годом ранее.
По итогам 2025 года скорректированная чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО составила 22,6 миллиарда рублей. Дивиденды за прошлый год были утверждены в размере 5,29 рубля на акцию. Согласно дивидендной политике, целевой уровень выплат составляет 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Уставный капитал "Аэрофлота" состоит из 3,976 миллиарда обыкновенных акций номиналом 1 рубль.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, владивосток, аэрофлот, вэф
Бизнес, Владивосток, Аэрофлот, ВЭФ
"Аэрофлот" готов рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2026 года
Александровский: "Аэрофлот" готов выплачивать дивиденды при положительном финрезультате
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Руководство "Аэрофлота" готово рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2026 года в случае достижения положительных финансовых результатов, сообщил глава компании Сергей Александровский.
"Если мы достигнем положительного значения по финансовому результату, мы готовы также рекомендовать выплачивать дивиденды", - сказал Александровский журналистам на ВЭФ.
Глава "Аэрофлота" выразил надежду, что компании удастся выйти в плюс и выплатить дивиденды, но отметил, что решение будут принимать акционеры.
Скорректированная чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в первом полугодии 2026 года снизилась на 88,4% и составила 0,5 миллиарда рублей, а по РСБУ был зафиксирован скорректированный чистый убыток в 1,5 миллиарда рублей против прибыли в 15,8 миллиарда рублей годом ранее.
По итогам 2025 года скорректированная чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО составила 22,6 миллиарда рублей. Дивиденды за прошлый год были утверждены в размере 5,29 рубля на акцию. Согласно дивидендной политике, целевой уровень выплат составляет 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Уставный капитал "Аэрофлота" состоит из 3,976 миллиарда обыкновенных акций номиналом 1 рубль.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.