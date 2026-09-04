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"Аэрофлот" готов рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2026 года

"Аэрофлот" готов рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2026 года - 04.09.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" готов рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2026 года

Руководство "Аэрофлота" готово рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2026 года в случае достижения положительных финансовых результатов, сообщил глава... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:31+0300

2026-09-04T11:31+0300

2026-09-04T11:31+0300

бизнес

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Руководство "Аэрофлота" готово рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2026 года в случае достижения положительных финансовых результатов, сообщил глава компании Сергей Александровский. "Если мы достигнем положительного значения по финансовому результату, мы готовы также рекомендовать выплачивать дивиденды", - сказал Александровский журналистам на ВЭФ. Глава "Аэрофлота" выразил надежду, что компании удастся выйти в плюс и выплатить дивиденды, но отметил, что решение будут принимать акционеры. Скорректированная чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в первом полугодии 2026 года снизилась на 88,4% и составила 0,5 миллиарда рублей, а по РСБУ был зафиксирован скорректированный чистый убыток в 1,5 миллиарда рублей против прибыли в 15,8 миллиарда рублей годом ранее. По итогам 2025 года скорректированная чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО составила 22,6 миллиарда рублей. Дивиденды за прошлый год были утверждены в размере 5,29 рубля на акцию. Согласно дивидендной политике, целевой уровень выплат составляет 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Уставный капитал "Аэрофлота" состоит из 3,976 миллиарда обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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