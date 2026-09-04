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"Внуково" протестирует кресло-коляску для маломобильных пассажиров - 04.09.2026, ПРАЙМ
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"Внуково" протестирует кресло-коляску для маломобильных пассажиров
"Внуково" протестирует кресло-коляску для маломобильных пассажиров - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Внуково" протестирует кресло-коляску для маломобильных пассажиров
Аэропорт "Внуково" тестирует кресло-коляску для маломобильных пассажиров с платформой для сопровождающего, благодаря этому перемещение по терминалу будет проще... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T14:12+0300
2026-09-04T14:16+0300
бизнес
аэропорт внуково
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" тестирует кресло-коляску для маломобильных пассажиров с платформой для сопровождающего, благодаря этому перемещение по терминалу будет проще и быстрее, сообщила воздушная гавань. "Новая техника у группы организации обслуживания маломобильных пассажиров международного аэропорта "Внуково". Мы тестируем кресло-коляску с платформой для сопровождающего. Благодаря новинке перемещение по терминалу будет комфортнее и быстрее", - говорится в сообщении. Мощность аккумулятора кресла-коляски позволяет проехать более 40 км, а ее максимальная скорость составляет 30 километров в час. В кресло также встроена зарядка для гаджетов. Благодаря креслу-коляске профильные сотрудники смогут оказать содействие большему количеству маломобильных пассажиров, отметили во "Внуково". Новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в российских аэропортах вступили в силу 1 сентября. Теперь им будет обеспечиваться бесплатное сопровождение в аэропорту от входа в терминал до аэропорта прибытия, включая помощь при регистрации, досмотре, работе с багажом и предоставление кресла-коляски.
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40
192
40
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40
бизнес, аэропорт внуково
Бизнес, аэропорт Внуково
14:12 04.09.2026 (обновлено: 14:16 04.09.2026)
 
"Внуково" протестирует кресло-коляску для маломобильных пассажиров

"Внуково" тестирует кресло для маломобильных пассажиров с платформой для сопровождающего

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" тестирует кресло-коляску для маломобильных пассажиров с платформой для сопровождающего, благодаря этому перемещение по терминалу будет проще и быстрее, сообщила воздушная гавань.
"Новая техника у группы организации обслуживания маломобильных пассажиров международного аэропорта "Внуково". Мы тестируем кресло-коляску с платформой для сопровождающего. Благодаря новинке перемещение по терминалу будет комфортнее и быстрее", - говорится в сообщении.
Мощность аккумулятора кресла-коляски позволяет проехать более 40 км, а ее максимальная скорость составляет 30 километров в час. В кресло также встроена зарядка для гаджетов.
Благодаря креслу-коляске профильные сотрудники смогут оказать содействие большему количеству маломобильных пассажиров, отметили во "Внуково".
Новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в российских аэропортах вступили в силу 1 сентября. Теперь им будет обеспечиваться бесплатное сопровождение в аэропорту от входа в терминал до аэропорта прибытия, включая помощь при регистрации, досмотре, работе с багажом и предоставление кресла-коляски.
 
Бизнесаэропорт Внуково
 
 
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