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Российский фондовый рынок переживает перестройку, заявил Аксаков - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Российский фондовый рынок переживает перестройку, заявил Аксаков
Российский фондовый рынок переживает перестройку, заявил Аксаков - 04.09.2026, ПРАЙМ
Российский фондовый рынок переживает перестройку, заявил Аксаков
Российский фондовый рынок сейчас переживает перестройку - все большую роль на нем играют частные инвесторы, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T08:28+0300
2026-09-04T08:32+0300
россия
владивосток
анатолий аксаков
госдума
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок сейчас переживает перестройку - все большую роль на нем играют частные инвесторы, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Фондовый рынок проходит этап перестройки. После ухода значительной части иностранных инвесторов рынок меняет свою модель: все более заметную роль на нем играют российские частные инвесторы", - сказал он в интервью в рамках ВЭФ-2026. Аксаков отметил, что за последние годы в России сформировались профессиональное сообщество и развитая биржевая инфраструктура. Важную роль сыграли решения по вовлечению в инвестиционный процесс негосударственных пенсионных фондов, запуск программы долгосрочных сбережений и индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа, считает депутат. "Эти инструменты создают более длинные деньги и дают гражданам дополнительные возможности участвовать в инвестициях на понятных условиях. Конечно, уход иностранцев и сложная международная ситуация не могли не сказаться на ликвидности", - отметил он. По мнению Аксакова, для серьезного роста фондового рынка нужны время, новые качественные размещения российских компаний и доверие инвесторов. "Но потенциал у рынка большой: российские компании нуждаются в капитале для развития, а гражданам и институтам нужны надежные инструменты для вложений", - считает он. "Наша задача – сделать фондовый рынок доступным, прозрачным и защищенным, чтобы он становился не площадкой для спекуляций, а полноценным источником долгосрочного финансирования российской экономики", - подытожил Аксаков. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в субботу в 10.00 мск.
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40
192
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40
россия, владивосток, анатолий аксаков, госдума, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Анатолий Аксаков, Госдума, ВЭФ
08:28 04.09.2026 (обновлено: 08:32 04.09.2026)
 
Российский фондовый рынок переживает перестройку, заявил Аксаков

Депутат Госдумы Аксаков: российский фондовый рынок переживает перестройку

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок сейчас переживает перестройку - все большую роль на нем играют частные инвесторы, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Фондовый рынок проходит этап перестройки. После ухода значительной части иностранных инвесторов рынок меняет свою модель: все более заметную роль на нем играют российские частные инвесторы", - сказал он в интервью в рамках ВЭФ-2026.
Аксаков отметил, что за последние годы в России сформировались профессиональное сообщество и развитая биржевая инфраструктура. Важную роль сыграли решения по вовлечению в инвестиционный процесс негосударственных пенсионных фондов, запуск программы долгосрочных сбережений и индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа, считает депутат.
"Эти инструменты создают более длинные деньги и дают гражданам дополнительные возможности участвовать в инвестициях на понятных условиях. Конечно, уход иностранцев и сложная международная ситуация не могли не сказаться на ликвидности", - отметил он.
По мнению Аксакова, для серьезного роста фондового рынка нужны время, новые качественные размещения российских компаний и доверие инвесторов.
"Но потенциал у рынка большой: российские компании нуждаются в капитале для развития, а гражданам и институтам нужны надежные инструменты для вложений", - считает он.
"Наша задача – сделать фондовый рынок доступным, прозрачным и защищенным, чтобы он становился не площадкой для спекуляций, а полноценным источником долгосрочного финансирования российской экономики", - подытожил Аксаков.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в субботу в 10.00 мск.
 
РОССИЯВладивостокАнатолий АксаковГосдумаВЭФ
 
 
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