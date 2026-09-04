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Российский рынок акций за неделю вырос на 6,55%

Российский рынок акций за неделю вырос на 6,55% - 04.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций за неделю вырос на 6,55%

Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 1,75% и на 6,55% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T19:24+0300

2026-09-04T19:24+0300

2026-09-04T19:24+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 1,75% и на 6,55% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,75%, до 2253,41 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,76%, до 812,46 пункта, долларовый РТС - на 2,10%, до 819,85 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 6,55%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, россия, мосбиржа, ртс